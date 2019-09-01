تفاصيل إجتماع إستثنائي لـ«الرئيس هادي»مع بن «سلمان» بحضور الفريق «الأحمر» ورئيس الوزراء «معين عبد الملك»

السبت 14 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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التقى الرئيس عبدربه منصور هادي نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في العاصمة "الرياض" بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء معين عبد الملك.

وقالت وكالة "سبأ" الحكومية التي نشرت الخبر في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إن اللقاء تناول جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب هادي خلال اللقاء عن التوافق الاستراتيجي الدائم بين اليمن والمملكة تجاه القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني، ودعم اليمن وشرعيته ووحدته وأمنه واستقراره.

ووفقا للوكالة فقد أكد الأمير السعودي موقف بلاده الثابت والداعم لليمن وشرعيتها الدستورية وفقاً لمرجعيات السلام المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار2216.

ونقلت الوكالة عن نائب وزير الدفاع السعودي قوله إن أمن اليمن واستقراره جزءً لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة والخليج، مجدداً موقف المملكة الدائم في دعم الشرعية لمواجهة التمرد وكذلك انقلاب جماعة الحوثي، والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.