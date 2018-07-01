متحدث الجيش الوطني يعلن عن مفاجئات صادمة للحوثيين في معركة الحديدة ويتوعد بعملية عاجل ة

الثلاثاء 17 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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توعد اليوم المتحدث الرسمي للجيش اليمني، العميد عبده مجلي الحوثيين بعدة خيرات ومفاجئات في حال رفضوا الانصياع للقرارات الدولية ومساعي السلام ,حيث قال إن الجيش الوطني في معركة الحديدة لديه العديد من الخيارات، ومنها الإنزال البحري، والجوي، والجيش قادر على تنفيذ هذه الأعمال بكل اقتدار وسرعة في التنفيذ".

وشدد على أن الحوثيين يكذبون، ولن يسلموا المدينة، كما فعلوا بعدم تنفيذ القرارات الدولية، والتزامها بالمخرجات الثلاثة، ولن يكون هناك حل سوى العمل العسكري.

وأشار العميد مجلي، إلى أن هناك مؤشرات أن الميليشيات الحوثية لا تعتزم تسليم مدينة وميناء الحديدة، إذ رصد الجيش قيام الميليشيات في الوقت الراهن بحفر العديد من «الخنادق» في المدينة، ونشر القناصة بشكل واسع لاستهداف المدنيين.

وأضاف متحدث الجيش الوطني، أنهم رصدوا فرار قرابة 25 خبيراً إلى صنعاء من إجمالي 50 خبيراً إيرانياً يتواجدون في مدينة الحديدة غربي البلاد".

وأوضح في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الخبراء الإيرانيين يقومون بأعمال تدريب ونشر الألغام على امتداد الساحل الغربي.

وقال مجلي، إنه في حال تلكأت الميليشيات الحوثية بأسباب واهية في تنفيذ القرارات والمساعي الدولية للخروج من المدينة، واستمرارها في انتهاك القانون الدولي الإنساني ضد المدنيين العزل

وعن تأخر عملية التقدم إلى مركز مدينة الحديدة، أكد العميد مجلي أن «الجيش يسير وفق الخطة المعدة من قبل رئاسة هيئة الأركان العامة، وهذه الخطة تقضي بالتحرير الكامل لمحافظة الحديدة والميناء، وكافة المدن التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية التي تنفذ في كل يوم أعمالاً إجرامية متنوعة ضد الشعب اليمني».

وذكر أن الجيش على تخوم الحديدة، ولا يفصل بين المدينة والجيش سوى 10 كيلومترات، إلا أننا وفي كل تحرك عسكري يكون هناك حرص على عدم الدخول بشكل مباشر حفاظاً على حياة المدنيين.