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«بن دغر»: ميناء الحديدة أطال أمد الحرب في اليمن

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة
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قال رئيس الوزراء اليمني «أحمد عبيد بن دغر»، الأربعاء، إن مسلحي جماعة «الحوثي»، اتخذوا ميناء الحديدة (غرب)، لتهريب الصواريخ الباليستية القادمة من إيران.

جاء ذلك في حديث لـ«بن دغر»، خلال زيارته لميناء العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، حسبما أفادت وكالة «سبأ» الحكومية.

وأضاف «بن دغر» أن «الحكومة اليمنية، وجّهت بتسهيل إجراءات دخول المساعدات الإنسانية عبر الموانئ التي تقع في المحافظات المحررة، وسهولة نقلها إلى جميع محافظات الجمهورية دون استثناء»، موضحا أن «الميليشيا الحوثية استخدمت ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة والصواريخ البالستية من إيران، وهو الذي أطال أمد الحرب في بلادنا، وضاعف من معاناة المواطنين في المحافظات التي تحت سلطتهم».

وتتهم الحكومة اليمنية، إيران، بشكل متكرر بتهريب الأسلحة لـ«الحوثيين»، وهو ما تنفيه طهران.

ويطلق «الحوثيون» بشكل متكرر صواريخ باليستية باتجاه عدد من المدن السعودية، بما فيها العاصمة الرياض، في حين يؤكد «التحالف العربي» أنه يتم اعتراضها.

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 3 سنوات، حرب بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة «أنصار الله» (الحوثيين)، الذين يسيطرون على بعض المحافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وخلفت الحرب المتواصلة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية في البلد الفقير، وبات أكثر من 22 مليون يمني (قرابة 80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق «الأمم المتحدة».

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