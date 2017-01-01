آخر تحديث: 10:20 مساءً -السبت 04 فبراير-شباط 2017
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هذه هي الدول الخليجية التي تدعم مخططات ترامب في المنطقة ولهذه الإسباب .
تجّار يمنيين في "نيويورك" يغلقون محلاتهم احتجاجاً على قرار "ترمب" بحظر السفر
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لا ثكلى في يكلا
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الأيدي المرتجفة وحصاد مأرب
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امريكا..إيران..وجهان لعملة
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د. محمد جميح
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الخزانة الأمريكية الملف الفاضح للحوثيين وواشنطن وهادي
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المرجعيات الثلاث أساس الاتفاق والمصالحة في اليمن
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