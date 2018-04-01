ميسي لا يملك اجابة لـ أصعب سؤال

الثلاثاء 03 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اعتبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه من المبكر الحديث عن اعتزاله كرة القدم حاليا، مشيرا إلى طموحه بتحقيق المزيد من الإنجازات في اللعبة.

وقال مهاجم برشلونة في مقابلة مع المجلة الرسمية لاتحاد الكرة الإسباني، عندما سئل عن مستقبله: “هذا أصعب سؤال”.

ويكمل “البرغوث” صاحب الخمس كرات ذهبية عامه الحادي والثلاثين، بعد 10 أيام من انطلاق كأس العالم المقبل في روسيا.

وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “لا أعرف (موعد اعتزالي). حماسي وأملي يكبران كل يوم. أمامي الكثير من التحديات أريد أن أخوضها، الكثير من الألقاب والأهداف”.

وأضاف ميسي: “الآن أجد نفسي أقوم بفعل جيد لكنني لا أعرف متى سأترك كرة القدم، ربما من المبكر الحديث عن هذا الأمر رغم أنني أدرك أن هذا اليوم سيأتي”.

ولدى سؤاله عما إذا كان يرى في نفسه “أسطورة كرة قدم”، قال ميسي: “أنا أعتبر نفسي مجرد لاعب. في النهاية كل اللاعبين مختلفون ولديهم صفات خاصة بكل منهم. مواجهة اللاعبين العظماء تحفزني. عليك التعلم من كل مباراة ومن كل منافس”.



