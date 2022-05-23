من العاصمة المؤقتة عدن.... وزير النقل يصدر 3 قرارات وزارية هامة

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صدرت اليوم بديوان عام وزارة النقل ثلاثة قرارات وزارية هامة عن معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد .
وفيما قضى القرار الاول رقم ( ١١ ) لعام ٢٠٢٢م بتكليف المهندس فيصل محمد مرعي مديراً عاماً للسلامة البحرية ومستشاراً لرئيس الهيئة العامة للشئون البحرية .
فقد قضى القرار الثاني رقم ( ١٢ ) لعام ٢٠٢٢م بتكليف المهندس محمد عبدالله مبارك بن عيفان مستشاراً لمعالي وزير النقل للشئون البحرية .
اما القرار الثالث رقم ( ١٣ ) لعام ٢٠٢٢م ، فقد قضى بتكليف المهندس ماهر محسن حامد الحداد ، مديراً عاماً لمقاييس ومستويات المطارات والملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد .
وفيما تطرقت المادة الثانية من القرارات المشار اليها انفاً للمستحقات المترتبة عن الوظائف التي شغلها المذكورين ، فقد قضت المادة الثالثة من القرارات بالعمل بها من تاريخ صدورها وابلاغ من يلزم بشأن تنفيذها .