”بن دغر“ يحذر من تقسيم اليمن

الأربعاء 06 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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حذر رئيس مجلس الشورى اليمني، من خطورة إستمرار النفوذ في اليمن، خارج إطار الشرعية، مؤكداً أن ذلك سيقود إلى تقسيم اليمن الى سلطات وسيؤثر ذلك على اليمن ودول الجوار والأمن الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الشورى احمد عبيد بن دغر، الثلاثاء، مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.

وبحث اللقاء آفاق تحقيق السلام في اليمن، في ضل المشاورات المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار بن دغر، الى أن "مليشيات الحوثي الانقلابية لن تحكم اليمن بمشروعها السلالي العنصري.. موكدًا بانها ترتكب مزيد من الجرائم بحق ابناء الشعبي اليمن، وتفرض حصار على مدينة تعز، وتغلق كافة الطرق المؤدية إليها، بالإضافة الى استمرارها بقصف الاحياء السكنية وترويع المواطنين والنازحين بمحافظة مأرب في محاولة منها للسيطرة على المدينة".

بدوره، أكد السفير البريطاني حرص بلاده على وحدة وأمن و استقرار اليمن واقامة علاقات افضل مع اليمن.