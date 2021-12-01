تفاصيل رسالة الملك سلمان إلى رئيس الإمارات

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بعث الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برسالتي تهنئة، لرئيس دولة الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للإمارات.
وأعرب الملك في رسالته "عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق أطراد التقدم والازدهار".
وأشاد الملك السعودي، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برسالة تهنئة، لرئيس الإمارات، عبر من خلالها عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، راجيا لحكومة وشعب الإمارات الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".