السقاف رئيساً وعشال نائباً.. هيئة التشاور والمصالحة تشكل لجانها التخصصية اللجان الدائمة - أسماء

الخميس 04 إبريل-نيسان 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شكّلت هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي خمس لجان تخصصية "اللجنة السياسية، لجنة المصالحة والعدالة الانتقالية، اللجنة الاجتماعية والاقتصادية، لجنة الإعلام والفكر والثقافة، لجنة الحقوق والحريّات".

واستندت هيئة التشاور والمصالحة التي جاء بها إعلان نقل السلطة في تسمية لجانها الى اللائحة الداخلية للهيئة، وبعد التشاور والتوافق مع القوى والمكونات والأحزاب السياسية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

حيث صدر اليوم الخميس الموافق 4 ابريل 2024م، قرار رئيس هيئة التشاور والمصالحة رقم (1) لسنة 2024م، بشأن تشكيل اللجان التخصصية (اللجان الدائمة) بهيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي حسب ماذكرت وكالة سبأ الرسمية.

وقضت المادة الأولى من القرار بتشكيل "اللجنة السياسية" من الأعضاء التالية أسمائهم:

- عبدالرحمن عمر السقاف رئيساً

- علي حسين عثمان عشال نائباً

- بلقيس احمد منصور أبو أصبع مقرراً

- عبدالرزاق احمد عبدالرزاق الهجري عضواً

- ناصر محمد ثابت الخبجي عضواً

- عبدالرحمن شيخ عبدالرحمن اليافعي عضواً

- علي منصر محمد مقبل عضواً

- محمد علي سالم الشدادي عضواً

- محمد بن ناجي الشايف عضواً

- عبدالله نعمان محمد القدسي عضواً

وقضت المادة الثانية بتشكيل "لجنة المصالحة والعدالة الانتقالية" من الأعضاء التالية أسمائهم:

- عبدالوهاب محمد علي معوضه رئيساً

- رنا احمد غانم الدبعي نائباً

- أنيس حسين محمد الشرفي مقرراً

- احمد عبده عبدالله القميري عضواً

- حميد عبدالله حسين الأحمر عضواً

- محمد احمد علي المخلافي عضواً

- فضل محمد حسين الجعدي عضواً

- محمد احمد سعيد الزويدي عضواً

وقضت المادة الثالثة بتشكيل "اللجنة الاجتماعية والاقتصادية" من الأعضاء التالية أسمائهم:

- إبراهيم علي احمد الشامي رئيساً

- عدنان محمد عمر الكاف نائباً

- عبدالله سعد شرف النعماني مقرراً

- محمد صالح بن عديو عضواً

- محمد صالح علي القباطي عضواً

- مراد علي محمد الحالمي عضواً

- احمد صالح العيسي عضواً

- ألفت محمد عبدالولي الدبعي عضواً

وقضت المادة الرابعة بتشكيل "لجنة الإعلام والفكر والثقافة" من الأعضاء التالية أسمائهم:

- علي عبدالله سالم الكثيري رئيساً

- قاسم محمد قاسم الكسادي نائباً

- عبدالناصر محمد علي الخطري مقرراً

- زيد علي حميد الشامي عضواً

- نايف صالح عبدالقادر البكري عضواً

- حسين منصور سعيد عضواً

- عبدالواحد علي القبلي نمران عضواً

- نصر طه مصطفى عضواً

- مصطفى أحمد النعمان عضواً

وقضت المادة الخامسة بتشكيل "لجنة الحقوق والحريات" من الأعضاء التالية أسمائهم:

- رشا رشيد احمد جرهوم رئيساً

- عبدالله صالح عمر الكثيري نائباً

- عبدالخالق فايز حمود بشر مقرراً

- فهد سليم كفاين رافون عضواً

- محسن علي عمر باصرة عضواً

- سلطان حزام شمسان العتواني عضواً

- سالم أبو بكر محمد ثابت عضواً

- مبخوت مبارك مرعي بن ماضي عضواً

- حسين العجي علي العواضي عضواً

- فهد مفتاح صغير دهشوش عضواً

وقضت المادة السادسة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره، على ان تُقر خطط العمل واحتياجات المهام الموكلة للجان في أول اجتماع عام حضوري للهيئة.

صدر برئاسة هيئة التشاور والمصالحة - عدن

الخميس، بتاريخ 25 رمضان 1445هـ - الموافق 04 ابريل 2024م