بعد تحقيقه المرتبة الأولى في المسابقة العالمية .. دعوة رئاسية لممثل اليمن لإمامة التراويح بالقصر الرئاسي بجمهورية جيبوتي

الأربعاء 03 إبريل-نيسان 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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وجه رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة إسماعيل عمر جيله، اليوم، دعوة استضافه لإمامة صلاة التراويح والقيام بالقصر الرئاسي لممثل اليمن في مسابقة جيبوتي الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره " جائزة رئيس الدولة " المتسابق : محمد جديب وذلك بعد تحقيقه المرتبة الأولى بين منافسيه في العاصمة الجيبوتية جيبوتي والتي انطلقت بتاريخ 22 من الشهر الجاري.

وكان معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، قد بارك في اتصالٍ هاتفي للمتسابق محمد جديب فوزه في المسابقة وهنأه بتحقيق المرتبة الأولى، مؤكدًا أن ذلك يأتي استمرارًا لتألق اليمن في حصد المراكز الأولى بالمسابقات العالمية.

وأوضح معالي الوزير، أن هذا التمثيل المشرف لليمن جاء ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلت لرعاية الحفاظ، وإعادة إحياء دور قطاع التحفيظ بوزارة الأوقاف والإرشاد من العاصمة المؤقتة عدن.

الجدير ذكره أن اليمن حصدت خلال الثلاث السنوات الماضية أكثر من ٩٥ فوزًا في مختلف المحافل الدولية كان آخرها تحقيق اليمن المرتبة الثانية في مسابقة بنجلاديش الدولية من بين 100 متسابق ومتسابقة.