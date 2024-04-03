قرار سار لهذه الفئة من اليمنيين في السعودية.. والرئاسة اليمنية تشكر الأمير محمد بن سلمان ''تفاصيل'' أولويات ومهام عاجلة وضعها الرئيس على الزنداني.. وزير الخارجية الجديد يؤدي اليمين بقصر معاشيق ويتلقى برقية إماراتية رونالدو يقترب من تحقيق 3 أرقام قياسية بالدوري السعودي إدارة برشلونة تزف خبرا سارا لعشاق النادي بخصوص المدرب تشافي خلافات حادة في 10 أيام حاسمة بين واشنطن وتل أبيب حول عملية رفح ..تفاصيل جديدة معلومات تنشر الأول مرة قد لٱ تعرفها حتى الآن عن 7 من موظفي الإغاثة قُتلوا في هجوم إسرائيلي بغزة وسط المعارك الشرشة في غزة ..دعم عسكري أميركي مكثف لإسرائيل اشتعال معارك طاحنة وسقوط قتلى وجرحى من القوات العسكرية إثر هجوم حوثي في لحج لتخلص من حموضة المعدة ..إليك أقوى 6 نصائح تعرف عليهم تعرف على ميزات الذكاء الاصطناعي في تحديث آي أو إس 18 القادم
أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء ، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، الدكتور شائع محسن الزنداني بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الجديد امام الاولويات العاجلة التي ينبغي ان تضطلع بها الوزارة خلال المرحلة المقبلة على الصعيدين الاقليمي والدولي,وفق وكالة سبأ.
وشدد الرئيس على اولوية معركة استعادة مؤسسات الدولة، ومواصلة جهود حشد الدعم الاقليمي والدولي الى جانب الشعب اليمني، وتصحيح السرديات المضللة بشأن قضيته العادلة وتعرية النهج والممارسات الارهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن ثقته واعضاء المجلس، و الحكومة بخبرة الوزير الزنداني للمضي قدما في مواصلة الاصلاحات الادارية والهيكلية، والتأهيل المستمر لطواقم الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية، وتسخير كافة الامكانات لخدمة مصالح الشعب اليمني، والدفاع عن نظامه الجمهوري.
وجدد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي بدعم الحكومة وكافة مؤسساتها، وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة لتخفيف المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الامن والاستقرار والسلام والتنمية.
الإمارات تهنئى الزنداني
الى ذلك تلقى وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، اليوم برقية من وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، هنأه خلالها بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين ..مُتمنيًا له النجاح والتوفيق في المنصب الجديد.
وأكد بن زايد، أن الإمارات العربية المتحدة تثمن علاقتها الثنائية مع الجمهورية اليمنية والتي بدأت منذ عام 1971م.
واعرب عن تطلعه للعمل معًا في كل ما من شأنه الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب من التعاون في كافة المجالات، وأمله بأن يتجاوز اليمن التحديات والصعوبات التي يواجهها والوصول إلى تسوية سياسية مستدامة للأزمة ليعم السلام والاستقرار في اليمن، بحسب وكالة سبأ.
وجدد وزير الخارجية الإماراتي في برقيته، التأكيد باستمرار دعم حكومة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لجهود تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه.