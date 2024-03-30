البتكوين ليست من بينهم .. أفضل 5 عملات مشفرة أداءً في 2024

السبت 30 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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تحقق العملات المشفرة مكاسب كبيرة منذ مطلع العام الجاري، بدعم من الخطوة التي طال انتظارها والمتعلقة بالموافقة على أول صندوق متداول في البتكوين في أميركا في يناير كانون الثاني.

كما أن أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة في انتظار حدث يتكرر كل 4 سنوات هذا العام وهو تنصيف البتكوين، مما دعم أداء العملة.

وقفزت البتكوين لأعلى مستوى على الإطلاق، وسط توقعات بأن يبدأ الفدرالي الأميركي خفض الفائدة منتصف العام.

ولكن على الرغم من مكاسب البتكوين التي تجاوزت مستويات 73.7 ألف دولار في الشهر الجاري، فهي ليست ضمن أكبر 5 عملات مشفرة من حيث المكاسب هذا العام.

وحققت عملات مشفرة أخرى أقل شهرة من البتكوين مكاسب أكبر بكثير وتفوقت من حيث الأداء عليها، بمكاسب تجاوزت حاجز الـ2000% لبعض منها. اقرأ أيضاً: هل تتجاوز البتكوين مستويات 3 ملايين دولار؟ أفضل 5 عملات مشفرة أداءً في 2024:

1- dogwifhat تأتي dogwifhat في المركز الـ29 بقائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة والتي تبلغ 3.6 مليار دولار، فيما ارتفعت العملة بنحو 2278% منذ بداية 2024.

2- FLOKI على الرغم أن FLOKI تأتي في مركز متأخر في قائمة أكبر العملات المشفرة عند المرتبة الـ56 إلا أنها ارتفعت بنحو 590% في 2024، ووصلت قيمتها السوقية عند 2.3 مليار دولار.

3- Pepe تعد Pepe ضمن أكبر 50 عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة وتأتي في المرتبة الـ43، وارتفعت 500% هذا العام وتصل قيمتها إلى مستويات 3.3 مليار دولار.

4- Fetch.ai على عكس عملة Pepe المتداولة عند مستويات أقل من 0.000005 دولار، يبلغ سعر Fetch.ai أكثر من 3 دولارات، وارتفعت منذ مطلع 2024 بنحو 375%، أما قيمتها السوقية فوصلت إلى 2.7 مليار دولار.

5- Arweave سعر Arweave يلامس الـ40 دولاراً حالياً، وتحل بالمركز الـ51 بقائمة أكبر العملات المشفرة في العالم، أما مكاسبها في العام الجاري فبلغت نحو 330% عبر قيمة سوقية 2.7 مليار دولار