الأمراض الجنسية تهدد أولمبياد باريس.. تحذيرات من 40 خطرًا صحيًا بـفرنسا مباحثات أجراها المبعوث الأممي مع مسئولين أمريكيين ناقشت التوصل لتسوية دائمة في اليمن الكشف عن مضمون طلب أمريكي يخص الحوثيين وشرط ايران مقابل تنفيذه وزارة الدفاع الأمريكية تطلق مئات من الأقمار الصناعية التجسسية عبر شركة إيلون ماسك تحليل يفاجئ الإسرائيليين ... هكذا ينظر الغزاويون إلى يحيى السنوار؟ نيوزويك الأمريكية تكشف السر الذي تملكه حماس لإفشال إسرائيل وأهدافها المجلس الاعلى للمقاومة بمحافظة صنعاء يقيم أمسية لعلماء ومشايخ ووجهاء المحافظة بمدينة مأرب بعد زيارة مفاجئة.. بن مبارك يوجه بإحالة ادارة مستشفى حكومي بالعاصمة عدن إلى التحقيق ويلوح باتخاذ إجراءات صارمة مساع لضرب الصين من سقطرى.. الهند وعبر تحالف اقليمي تنوي بناء قاعدة عسكرية في الجزيرة وهذه أهدافها عقوبات أمريكية تستهدف مصادر تمويل الحوثيين.. والجديد شركة شحن متورطة
عقد المبعوث الأممي إلى اليمن “هانس غروندبرغ”، سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، لمناقشة إيجاد تسوية مستدامة للنزاع في اليمن
وخلال الاجتماعات كرر المبعوث دعوات الأمين العام إلى وقف التصعيد في المنطقة والبحر الأحمر، مشددا على ضرورة حماية التقدم المحرز في جهود الوساطة للسلام في اليمن.
وأكد المبعوث على الأهمية القصوى لمواصلة الدعم الإقليمي والدولي المتضافر للأطراف من أجل الاتفاق على خارطة طريق الأمم المتحدة.
وقال غروندبرغ إن خارطة الطريق ستفعل التزاماتهم (أي الأطراف اليمنية) بوقف إطلاق النار يشمل عموم اليمن، واتخاذ إجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، واستئناف العملية السياسية للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للصراع.