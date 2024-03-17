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مباحثات أجراها المبعوث الأممي مع مسئولين أمريكيين ناقشت التوصل لتسوية دائمة في اليمن

الأحد 17 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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عقد المبعوث الأممي إلى اليمن “هانس غروندبرغ”، سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، لمناقشة إيجاد تسوية مستدامة للنزاع في اليمن

وخلال الاجتماعات كرر المبعوث دعوات الأمين العام إلى وقف التصعيد في المنطقة والبحر الأحمر، مشددا على ضرورة حماية التقدم المحرز في جهود الوساطة للسلام في اليمن.

وأكد المبعوث على الأهمية القصوى لمواصلة الدعم الإقليمي والدولي المتضافر للأطراف من أجل الاتفاق على خارطة طريق الأمم المتحدة. 

وقال غروندبرغ إن خارطة الطريق ستفعل التزاماتهم (أي الأطراف اليمنية) بوقف إطلاق النار يشمل عموم اليمن، واتخاذ إجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، واستئناف العملية السياسية للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للصراع.

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