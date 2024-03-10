رسائل عسكرية وسياسية من وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي .. عشية اول ليالي رمضان

الأحد 10 مارس - آذار 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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اكد وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان تواصل استعدادات قوات الجيش الوطني في مختلف المناطق والمحاور والجبهات دفاعاً عن الثورة والجمهورية معتبرين أن التحشيدات المستمرة من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية تحت عناوين نصر القضية الفلسطينية، ليست سوى الدفع بالبسطاء الى محارق الموت في المناطق المحررة".

وأضاف وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز "أن التحركات السياسية والعسكرية التي بات يشهدها العالم تجعلنا ندرك مدى توغل المشروع الايراني في شعوب المنطقة وتماهيه مع أطماع القوى الاستعمارية وسعيهما معاً للتسلط على الأوطان والشعوب وثرواتها والسيطرة على قرارها وسيادتها في تخادم مفضوح وتقاسم للأدوار بات يعرفه القاصي والداني ولذلك فإن المليشيا المدعومة من إيران ليست سوى جزء من اللعبة القائمة وأياً كانت الشعارات التي ترفعها ما هي الا محاولة لتبييض وجهها القبيح لغسل ادران جرائمها في حق أبناء شعبنا اليمني الحر الكريم".

كما أكد وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان عاى الالتزام بالعهد في مواصلة النضال والتضحيات، وتقديم الغالي والنفيس في سبيل عزة الوطن وسؤدده ومجده، والحفاظ على هويته وثوابته ومكتسباته الوطنية وتحقيق تطلعاته المشروعة في حياة حرة كريمة في ظل دولة اتحادية يسودها العدل والمساواة وسيادة القانون.

جاء هذا خلال برقية تهنئة للرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، واعضاء المجلس، وذلك بحلول شهر رمضان المبارك.