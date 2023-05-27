صحيفة ألمانية مشهورة تكشف عن طلب أوكراني خطير وحساس ينذر بحرب عالمية

السبت 27 مايو 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أفادت صحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung، نقلا عن مصادر، بأن كييف طلبت من برلين رسميا تزويدها بصواريخ كروز بعيدة المدى من طراز Taurus قادرة على ضرب موسكو.

في وقت سابق، طالب عضو البرلمان الألماني رودريش كيسويتر، حكومة بلاده بتزويد أوكرانيا بصواريخ مجنحة من طراز Taurus.

وقالت الصحيفة في مقالتها: "تحدث الرئيس فلاديمير زيلينسكي بالفعل عن موضوع تسليم بلاده صواريخ بعيدة المدى، خلال اللقاء مع المستشار أولاف شولتس في برلين في أوائل مايو.

ورغم أن المتحدث باسم المستشار لا يريد التعليق على الموضوع، إلا أن وزارة الدفاع الفيدرالية الألمانية تؤكد أن أوكرانيا طلبت فعلا تزويدها بصواريخ Taurus". وتشير الصحيفة إلى أن هذه الصواريخ يمكن تثبيتها على مقاتلات "إف-16"، التي تنتظر أوكرانيا استلامها من الغرب.

لكن وبما أن صواريخ Taurus بعيدة المدى، يجب على برلين اتخاذ قرار في غاية الجدية والأهمية. وأضافت الصحيفة: "لا يعتقد الجميع أن أوكرانيا ستستخدم بحكمة سلاحا مثل Taurus.

يمكن لهذا الصاروخ المجنح الألماني أن يطير لمسافة 500 كيلومتر، وهو ما يجعله قادرا على إصابة موسكو إذا تم إطلاقه من الحدود الأوكرانية مع روسيا. لذلك، يخشى البعض أنه في حالة الضرورة الملحة، قد تقوم كييف بترتيب تصعيد غير منضبط للحرب