دولة خليجية تسمح للمطاعم بالعمل نهار رمضان دون شروط

الأربعاء 14 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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سمحت إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة للمطاعم بالعمل وتقديم خدماتها للزبائن نهار رمضان من دون تركيب الستائر أو تغطية الواجهات كما جرت العادة في السابق.

وأصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، الأحد، تعميماً بشأن تقديم خدمة الطعام خلال فترات الصيام في شهر رمضان، حيث يمنح التعميم إدارات المطاعم خيار تغطية المطاعم أو إزالة الستائر أثناء تقديم الطعام للزبائن خلال ساعات الصيام.

ويأتي هذا التعديل ليحل محل التعميم المعمول به منذ سنوات، والذي كان يُلزم المطاعم والمنشآت بتركيب الستائر أو تغطية الواجهات كشرط لتقديم الطعام خلال فترات الصيام في رمضان.

وأوضحت "اقتصادية دبي" أن التعميم سيدخل حيز التنفيذ من اليوم الأول لشهر رمضان الكريم، ومن دون تصريح مُسبق من قبل الدائرة، ليتماشى هذا الإجراء مع الممارسات المعتادة والمعمول بها بهذا الخصوص لدى المطاعم في دبي.

يذكر أن معظم البلاد الإسلامية واحتراما لحرمة شهر رمضان تصدر تعميمات بوقف عمل المطاعم علنا في نهار رمضان.