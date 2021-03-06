عودة العلاقات بين اليمن وقطر.. مصدر دبلوماسي يكشف عن ترتيبات وأول خطوة ستقوم بها الشرعية

السبت 06 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كشف مصدر دبلوماسي يمني، عن ترتيبات تجريها حكومة بلاده لإعادة العلاقات مع قطر.

وقال المصدر للأناضول، أن "هناك ترتيبات جارية لعودة العلاقات بين اليمن وقطر في غضون أيام".

وأوضح أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، سيزور الدوحة (لم يحدد التوقيت) للقاء مسؤولين قطريين، بالتزامن مع إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، دون مزيد تفاصيل.

ولم تصدر إفادة رسمية من السلطات في اليمن وقطر بهذا الشأن.

ومطلع يونيو/ حزيران 2017، قررت الحكومة اليمنية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، تماشيا مع إجراء مماثل للسعودية والإمارات ومصر والبحرين.

وبالتزامن مع هذه الخطوة، أعلن التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، إلغاء مشاركة قطر في التحالف، متهما إياها بدعم جماعة الحوثيين المدعومة إيرانيا، الأمر الذي نفته الدوحة.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، صدر بيان "العلا" عن القمة الخليجية في السعودية، معلنا نهاية أزمة خليجية شملت غلق أجواء وحدود وقطع علاقات الرباعي مع قطر.