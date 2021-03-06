آخر الاخبار

عودة العلاقات بين اليمن وقطر.. مصدر دبلوماسي يكشف عن ترتيبات وأول خطوة ستقوم بها الشرعية تويتر يختبر ميزة وفرصة ال5 ثواني قبل فوات الأوان فوائد 4 أضعاف الفاكهة نفسها في قشور البرتقال التحالف يعلن تدمير 8 طائرات مسيرة وملغومة أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة تراجع حوثي عن اتفاق أممي هو الرابع والحكومة الشرعية تحذر قرارات أمريكية هامة وطال انتظارها تفرح قيادات المملكة وتغضب حكام طهران نائب رئيس مجلس النواب يدعو إلى إلغاء قرار زيادة اسعار المشتقات النفطية بعد ظهور رغد على العربية .. فيديو يثير ضجة... هل هذه حفيدة صدام حسين من داخل الجيم؟ فيديو قطر تفاجئ كل مواطنيها والوافدين بهذه الخطوة الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط محاولة اختطاف طائرة ركاب

عودة العلاقات بين اليمن وقطر.. مصدر دبلوماسي يكشف عن ترتيبات وأول خطوة ستقوم بها الشرعية

السبت 06 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات
عدد القراءات 328

 

كشف مصدر دبلوماسي يمني، عن ترتيبات تجريها حكومة بلاده لإعادة العلاقات مع قطر.

وقال المصدر للأناضول، أن "هناك ترتيبات جارية لعودة العلاقات بين اليمن وقطر في غضون أيام".

وأوضح أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، سيزور الدوحة (لم يحدد التوقيت) للقاء مسؤولين قطريين، بالتزامن مع إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، دون مزيد تفاصيل.

ولم تصدر إفادة رسمية من السلطات في اليمن وقطر بهذا الشأن.

ومطلع يونيو/ حزيران 2017، قررت الحكومة اليمنية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، تماشيا مع إجراء مماثل للسعودية والإمارات ومصر والبحرين.

وبالتزامن مع هذه الخطوة، أعلن التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، إلغاء مشاركة قطر في التحالف، متهما إياها بدعم جماعة الحوثيين المدعومة إيرانيا، الأمر الذي نفته الدوحة.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، صدر بيان "العلا" عن القمة الخليجية في السعودية، معلنا نهاية أزمة خليجية شملت غلق أجواء وحدود وقطع علاقات الرباعي مع قطر.

إقراء أيضاً
التحالف يعلن تدمير 8 طائرات مسيرة وملغومة أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملك
تراجع حوثي عن اتفاق أممي هو الرابع والحكومة الشرعية تحذر
نائب رئيس مجلس النواب يدعو إلى إلغاء قرار زيادة اسعار المشتقات النفطية
الحكومة ”الشرعية“ تبحث عن ”شريك حقيقي“ و”واشنطن“ تكشف عن الأهداف التي تسعى لها في
تفاصيل انكسار دامٍ جديد للحوثيين بجبهات مأرب وحصاد نحو 100 عنصر ومسؤول عسكري يكشف
”أبو ظبي“ تُطيح بمسؤول يمني رفيع من منصبه بعد إبلاغه عن ”تحركات عسكرية إماراتية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس