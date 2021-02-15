ستكشف مكان جثة والدها وخيانة أدت لمقتل شقيقيها.. ما لا تعرفه عن رغد صدام حسين ومن هو زوجها؟

الإثنين 15 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ولدت رغد صدام حسين في بغداد عام 1967، وهي الابنة الكبرى للرئيس العراقي صدام حسين.

وأجبرها الغزو الأميركي على العراق عام 2003 على ترك بغداد واللجوء إلى الأردن.

كما تأثرت كثيرا بشخصية والدها، حتى أن رسائله كانت تصلها من معتقله.

أما حياتها الشخصية، فقد تزوجت في سن الخامسة عشرة من ابن عم والدها حسين كامل وكان رئيس هيئة التصنيع العسكري.

وأنجبت خمسة أبناء هم علي وحرير ووهج وصدام وبنان، ولاحقا حصل خلاف بين زوجها ووالدها صدام حسين.

وشهدت رغد أحداث الحرب الإيرانية العراقية عام 1980 والغزو العراقي للكويت عام 1990.

وتكشف ابنة صدام حسين في سلسلة لقاءات تبثها قناة العربية ابتداءا من اليوم الاثنين الكثير من الأسرار.

كما تتناول في حديثها الوضع الراهن في العراق ووحدة شعبه في مواجهة التدخلات الإيرانية في العراق.

إلى ذلك ستتحدث رغد عن تفاصيل الخطابات التي كانت تتلقاها من والدها أثناء محاكمته، وعن مكان جثة صدام حسين الآن.

وستكشف رغد عن تفاصيل جديدة حول ما وصفتها بالخيانة التي أدت لمقتل شقيقيها عدي وقصي.