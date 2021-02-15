دولة كبرى تتواصل مباشرة مع الحوثيين وتكشف عن ثلاث قضايا رئيسية غارات اسرائيلية في عمق الأراضي السورية تحذير من ما بعد كورونا.. الحياة ستتغير والبشر سيواجهون تحديين رئيسيين ستكشف مكان جثة والدها وخيانة أدت لمقتل شقيقيها.. ما لا تعرفه عن رغد صدام حسين ومن هو زوجها؟ عاجل: الحوثيون يعلنون استهداف مطارين في السعودية أول رد حاسم من الرياض على قرار واشنطن الغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية محرقة كبيرة للحوثيين في مأرب واحصائية مرعبة بقتلى المليشيات خلال 4 أيام فقط عاصفة ثلجية ضخمة وتاريخية تصل إلى 4 دول عربية تصريحات نارية من رغد صدام حسين قد تشعل فتيل الأزمة بين 3 دول عربية من جديد قطر توقع اتفاقاً لفتح ممثليتها العسكرية في مقر الناتو
ولدت رغد صدام حسين في بغداد عام 1967، وهي الابنة الكبرى للرئيس العراقي صدام حسين.
وأجبرها الغزو الأميركي على العراق عام 2003 على ترك بغداد واللجوء إلى الأردن.
كما تأثرت كثيرا بشخصية والدها، حتى أن رسائله كانت تصلها من معتقله.
أما حياتها الشخصية، فقد تزوجت في سن الخامسة عشرة من ابن عم والدها حسين كامل وكان رئيس هيئة التصنيع العسكري.
وأنجبت خمسة أبناء هم علي وحرير ووهج وصدام وبنان، ولاحقا حصل خلاف بين زوجها ووالدها صدام حسين.
وشهدت رغد أحداث الحرب الإيرانية العراقية عام 1980 والغزو العراقي للكويت عام 1990.
وتكشف ابنة صدام حسين في سلسلة لقاءات تبثها قناة العربية ابتداءا من اليوم الاثنين الكثير من الأسرار.
كما تتناول في حديثها الوضع الراهن في العراق ووحدة شعبه في مواجهة التدخلات الإيرانية في العراق.
إلى ذلك ستتحدث رغد عن تفاصيل الخطابات التي كانت تتلقاها من والدها أثناء محاكمته، وعن مكان جثة صدام حسين الآن.
وستكشف رغد عن تفاصيل جديدة حول ما وصفتها بالخيانة التي أدت لمقتل شقيقيها عدي وقصي.