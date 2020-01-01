بينهم الرزامي..رسمياً المليشيات تعترف بمصرع دفعة جديدة من قياداتها البارزة«أسماء» مليشيا الحوثي تقصف تجمعا للصحفيين في ”الحوف“ بصاروخ كاتيوشا ”هادي“ يؤكد ان معركة نهم ”معركة مصير“ و”بن دغر“ يصفها بـ”أعظم معركة حتى الآن“.. وهذا ما عمله الرئيس ليلة انسحاب الجيش الفريق علي محسن يدعو للاستنفار ويجري اتصالات رفيعة المستوى ويتحدث عن الشخصيات والوجاهات التي خدمت الحوثيين وماذا حدث لها البنك المركزي يعلن عن مزايا ويحدد سعر صرف اقل للدولار أول دولة عربية ينتشر بها فيروس كورونا والدول التي انتشر بها الفيروس مشاريع سعودية في صنعاء والحديدة وزارة الصحة تبحث مع(اليونبس)دعم القطاع الصحي شاهد : جماهير يمنية غفيرة تلفت الانظار وترقب لأول نهائي مثير منذ سنوات حقيقة السيطرة على «جبل هيلان» الاستراتيجي ومشاهد خاصة من معارك نهم ولحظة استهداف الحوثيين بالطيران والمدفعية
اعترفت مليشيا الحوثي اليوم السبت بمصرع دفعة جديدة من قياداتها الميدانية البارزة بنيران قوات الجيش الوطني بجبهة الجوف.
واعلنت وسائل إعلام حوثية رسمية تشييع القيادي الحوثي البارز المدعو زيد علي حسين الرزامي، والقيادي شاكر حسين عبدالله ساتر، والقيادي عباس عبده محمد طه جبل، والقيادي هيثم حسن أحمد الحاج.