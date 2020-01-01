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بينهم الرزامي..رسمياً المليشيات تعترف بمصرع دفعة جديدة من قياداتها البارزة«أسماء»

السبت 25 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص
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اعترفت مليشيا الحوثي اليوم السبت بمصرع دفعة جديدة من قياداتها الميدانية البارزة بنيران قوات الجيش الوطني بجبهة الجوف.

 

واعلنت وسائل إعلام حوثية رسمية تشييع القيادي الحوثي البارز المدعو زيد علي حسين الرزامي، والقيادي شاكر حسين عبدالله ساتر، والقيادي عباس عبده محمد طه جبل، والقيادي هيثم حسن أحمد الحاج. 

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