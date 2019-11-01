منتخب مصر يعلن أنباء «غير سارة» عن محمد صلاح الحوثيون يقصفون أحياء سكنية بـ«الحديدة» عاجل السعودية تنضم إلى الإمارات والبحرين وتقرر المشاركة بكأس الخليج في قطر بعد زيارة بن سلمان لمسقط.. عٌمان تتحدث عن تسوية سياسية شاملة في«اليمن» تذمر وغضب عسكري واسع يعصف بـ«مجلس الانفصاليين» في أربع محافظات جنوبية وفد«عماني»يصل إحدى محافظات«الشرعية»..ما الهدف من الزيارة؟ اعتقال أربعة فنانين يتسبب في وقف تصوير مسلسل شهير بدء استقبال طلبات تجديد الاقامات لليمنيين الأمير خالد بن سلمان في مهمة خاصة في عمان خطر جدًا.. لا تتناول العشاء في هذا التوقيت .. ففيه الهلاك
أكد طبيب المنتخب المصري، محمد أبو العلا، أن محمد صلاح (لاعب ليفربول) لن يتمكن من المشاركة في مواجهتي كينيا وجزر القمر بسبب الإصابة.
أشار أبو العلا في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري بـ"فيسبوك"، إلى أن صلاح خضع لاختبارات طبية مساء اليوم، الثلاثاء، والتي أكدت عدم قدرته على المشاركة.
وحسب ما نشره اتحاد الكرة، فإن صلاح أكد لحسام البدري المدير الفني للمنتخب رغبته في المشاركة باللقاء، إلا أن ظروف الإصابة تحول دون ذلك.
واشتكى لاعب ليفربول من إصابة الكاحل خلال مواجهة فريقه الماضية في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، بعدما تعرض لها أمام ليستر قبل أن تعاوده بلقاء توتنهام.
وحضر محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر اليوم، الثلاثاء، لكنه لم يشارك في المران الجماعي مع بقية اللاعبين.
وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره الكيني يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.