منتخب مصر يعلن أنباء «غير سارة» عن محمد صلاح

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أكد طبيب المنتخب المصري، محمد أبو العلا، أن محمد صلاح (لاعب ليفربول) لن يتمكن من المشاركة في مواجهتي كينيا وجزر القمر بسبب الإصابة.

أشار أبو العلا في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري بـ"فيسبوك"، إلى أن صلاح خضع لاختبارات طبية مساء اليوم، الثلاثاء، والتي أكدت عدم قدرته على المشاركة.

وحسب ما نشره اتحاد الكرة، فإن صلاح أكد لحسام البدري المدير الفني للمنتخب رغبته في المشاركة باللقاء، إلا أن ظروف الإصابة تحول دون ذلك.

واشتكى لاعب ليفربول من إصابة الكاحل خلال مواجهة فريقه الماضية في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، بعدما تعرض لها أمام ليستر قبل أن تعاوده بلقاء توتنهام.

وحضر محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر اليوم، الثلاثاء، لكنه لم يشارك في المران الجماعي مع بقية اللاعبين.

وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره الكيني يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.