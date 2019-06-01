«الحوثيون» يصعدون قصف أحياء «الحديدة» خبراء يكشفون مصدر القلق الرئيسي للمرأة تقنية «غير مسبوقة» لحماية هاتفك من السرقة قرار سعودي جديد بشأن تأشيرات العمرة نجاحات إستثنائية حققتها محكمة «الجوف» الإبتدائية في عام 2018م أول بيان رسمي يكشف آخر المستجدات في محافظة «سقطرى» وتفاصيل ما حدث في ميناء «حولاف» تطورات عاجلة..«الشرعية» تستنفر قواتها في «سقطرى» وتلقن مليشيات «الإمارات» درساً قاسياً «تركيا» تنتفض وقرية مصرية تتحدى «السيسي».. إقامة صلاة الغائب على الرئيس محمد مرسي في 5 دول عربية رغم منع السلطات (شاهد بالصور) بيان ناري لـ”إصلاح تعز“ ردا على اتهام 4 من قيادات الحزب بـ”ادارة الاغتيالات“ بالتزامن مع تحرك عسكري في ”شبوه“.. اندلاع معارك عنيفة في ”سقطرى“ بعد وصول قوات إماراتية ومحاولتها احتلال أحد موانئ الجزيرة
أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية تعليماتها لمؤسسات العمرة بإيقاف إصدار التأشيرات.
ونبهت الوزارة في تعميم للمؤسسات، إلى أنه سيتم إيقاف النظام الآلي للعمرة لإصدار التأشيرات، ابتداء من أمس الاثنين، مؤكدة أن آخر يوم للسماح بدخول المعتمرين الصادرة لهم تأشيرات قبل هذا التاريخ، هو الثلاثاء الموافق الثاني من يوليو/ تموز المقبل؛ بحسب صحيفة "عكاظ".
وأعربت الوزارة السعودية عن أملها من جميع المعتمرين الالتزام، ومراعاة متابعة المعتمرين القادمين خلال هذه الفترة، وسرعة العمل على مغادرتهم، فور انتهاء البرنامج.
وبشأن سعي السعودية إلى استقبال أكثر من 30 مليون معتمر وحاج، قال نائب وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور عبد الفتاح مشاط:
إن وزارة الحج والعمرة تعمل على وضع الاستراتيجيات والخطط بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.