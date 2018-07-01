عاجل : الرئيس هادي يوجة بدمج أخطر وأقوي جهازي أمن واستخبارات في اليمن في جهاز واحد

الخميس 05 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مارب برس - صنعاء

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وجه اليوم الرئيس هادي بتقديم مقترح لدمج جهازي الامن القومي والامن السياسي في حهاز واحد تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني .

كما أكد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على أهمية تفعيل عمل وأداء الأجهزة الامنية والوقائية المعنية بأمن الوطن والمواطن وحماية الأمن القومي للبلد في مواجهة التحديات التي تتربص بالوطن من قوى الشر والعدوان من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران واذرعها الارهابية المختلفة. وشدد الرئيس خلال لقاءه الْيَوْم برئيسي جهازي الأمن السياسي والقومي اللواء ركن عبده الحذيفي واللواء احمد المصعبي على أهمية تظافر وتعزير الجهود للارتقاء بالمهام والواجبات المناطة بهم.

ووجه فخامة الرئيس خلال اللقاء بتقديم مقترح لدمج جهازي الأمن القومي والسياسي تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني.