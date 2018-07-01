عاجل : الرئيس هادي يوجة بدمج أخطر وأقوي جهازي أمن واستخبارات في اليمن في جهاز واحد مصادر متعددة تكشف سبب انقطاع وبطء خدمة الانترنت في المحافظات اليمنية بن مبارك من واشنطن يتوعد ... برد من الشرعية والتحالف ضد الحوثيين بسبب ميناء الحديدة مأرب برس ينشر التفاصيل الكاملة للمجزرة المروعة في محافظة إب «حفل الزفاف الذي تحول الى مأتم كبير» الحوثيون يرضخون ويعلنون هزيمتهم رسميا ..بسبب قرار صغير اعلنته السلطات المحلية بمارب الاعلام السعودي يتهم الامم المتحدة «بالتؤاطو» ويهاجم مبعوثها بعد اشادته بالحوثي تطور عسكري خطير - احباط هجوم حوثي على مقر قيادة قوات التحالف في عدن مونديال روسيا يرصد 10 أهداف بطريق الخطأ و28 ضربة جزاء مليشيا الحوثي قتلت واصابت 4993 امرأة منذ انقلابها معارك مشتعلة في «مقبنة والضباب» غرب تعز تكبد الانقلابيين خسائر بشرية وعتاد
وجه اليوم الرئيس هادي بتقديم مقترح لدمج جهازي الامن القومي والامن السياسي في حهاز واحد تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني .
كما أكد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على أهمية تفعيل عمل وأداء الأجهزة الامنية والوقائية المعنية بأمن الوطن والمواطن وحماية الأمن القومي للبلد في مواجهة التحديات التي تتربص بالوطن من قوى الشر والعدوان من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران واذرعها الارهابية المختلفة. وشدد الرئيس خلال لقاءه الْيَوْم برئيسي جهازي الأمن السياسي والقومي اللواء ركن عبده الحذيفي واللواء احمد المصعبي على أهمية تظافر وتعزير الجهود للارتقاء بالمهام والواجبات المناطة بهم.
ووجه فخامة الرئيس خلال اللقاء بتقديم مقترح لدمج جهازي الأمن القومي والسياسي تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني.