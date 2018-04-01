بطل رياضي عالمي يمني يسجل موقفا تاريخيا ومشرفا

الثلاثاء 17 إبريل-نيسان 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-حسن هديس

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رفض البطل العالمي اليمني في رياضة الـ كيك بوكسنج الكابتن أحمد محمد عسكر المشاركة في بطولة كبرى للكيك بوكسنج دُعِيَ للمشاركة فيها والتي سوف تقام في دولة الاحتلال الاسرائيلي .

وفي تصريحات صحفية اكد الكابتن عسكر ان قرار رفضه المشاركة في هذه البطولة يأتي إنطلاقاً من مبادئه التي تربى عليها والرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع أو الإعتراف ولو بطريقة غير مباشرة بدولة الكيان الصهيوني الغاصب.

وأضاف عسكر بأن موقفه هذا لايمكن أن يتغير مهما كان حجم التحديات ، مشيرا بأنه تلقى عدد من الإتصالات والرسائل المستنكره لقراره من أصدقائه الرياضيين من عدة دول عربية وأجنبية والذين حثوه على التراجع عن قراره والمشاركة في هذه البطولة حفاظا على المستوى الذي قد وصل إليه عالمياً.

وعد ناشطون قرار عسكر بالموقف التاريخي العظيم ليس بغريب على شاب يمني أصيل ذو مبادئ راسخة وفكر مستنير ومواقف وطنية وقومية ثابتة.

وكان الكابتن عسكر قد شارك في عدة بطولات عربية وعالمية حاز فيها على عدة جوائز وميداليات اخرها في ماليزيا في التاسع من ابريل 2018م وفاز على منافسه بالضربة القاضية .

وحصل الكابتن عسكر على عرض احتراف من قبل نادي سامبوري الماليزي في ولاية كلنتان والتي يستعد البطل فيها للنزال الثاني مع احد منافسيه الاسبوع المقبل .



