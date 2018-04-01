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مصادر كويتية تفجر مفاجأة.. أمير قطر سيزور السعودية الأحد المقبل

الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ صنعاء
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كشفت صحيفة "الرأي" الكويتية، عن مفاجأة كبيرة وأعلنت موعد زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى السعودية.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصدر ديبلوماسي عربي أن أمير قطر، سيترأس وفد بلاده إلى القمة العربية المقررة في السعودية الأحد المقبل 15 أبريل/ نيسان الجاري.

وفي تصريحات إلى وكالة "الأناضول" التركية، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، أمس السبت، إن ملف الأزمة الخليجية لن يكون مطروحاً على أجندة القمة العربية، مشيرة إلى أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، سلم دعوة رسمية إلى بلادها للمشاركة في القمة.

وإذ جددت التزام بلادها بالحوار لحل الأزمة بين قطر ودول المقاطعة الأربعة، استبعدت الخاطر تناولها في القمة، بيد أنها أضافت: أنه "في حال تم طرح المسألة، كما أكدنا مراراً، ملتزمون بالحوار في سبيل حل الأزمة، طالما أن ذلك في حدود المحافظة على السيادة والمصالح الوطنية لدولة قطر وشعبها".

ومن المقرر أن تنطلق غداً الاثنين، الاجتماعات التحضيرية للقمة في دورتها التاسعة والعشرين.

وتشهد منظقة الخليج أزمة منذ يونيو / حزيران 2017، بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرض "إجراءات عقابية" عليها بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة لسلب قرارها الوطني.

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