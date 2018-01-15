الحكومة اليمنية توجه دعوة مهمة للسعودية والامارات

التقى رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، الوفد السعودي الذي يزور العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر.

وثمن رئيس الوزراء توجيهات الملك سلمان وولي عهده الامير محمد بن سلمان في إنقاذهم للريال اليمني من السقوط والاقتصاد من الانهيار، ودعم البنك المركزي.

وقال "ان المملكة العربية السعودية تحملت العبئ الأكبر ،ولن ينسى الشعب اليمني تضحيات المملكة .. موجها دعوة للاشقاء في مؤسسة النقد السعودي، ومن الامارات ، إلى ارسال خبراء ماليين لمساعدة اخوانهم في وضع الخطط ومراقبة الأموال والاشراف على هذه المكرمة.

وقال "ان المعركة والنصر اليوم هي في صف الشرعية، لدينا ولديكم العزيمة في العودة إلى صنعاء، وجهود المملكة في اتجاه استعادة العاصمة صنعاء من قبضة المليشيات لا تخفى على أحد".

وأضاف دغر " من حسن حظ اليمن، واليمنيين أن ساق لهم الملك سلمان بن عبد العزيز ، الذي أخذ على عاتقه القرار التاريخي في المواجهة مع مليشيات الحوثي، وهي مواجهة مع إيران اولاً واخيراً.

مشيراً إلى أن هذه المواجهة لم يحدث لها مثيل في تاريخ المشهد العربي كله بالمنطقة، وهو المشهد الذي أعطى الحق للمملكة وأهلها الطيبين في مواجهة الفئة الباغية، و يساندهم في الاشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى خلفهم دول التحالف العربي ".

من جانبه أكد السفير السعودي أن المملكة مستمرة في دعم الشعب والحكومة اليمنية في تحقيق الأمن والاستقرار وأن القيادة السعودية تتابع باهتمام احتياجات اليمن، والوضع الاقتصادي وتدهوره، وأن القرار السامي لخادم الحرمين الشريفين صدر لدعم واستقرار اقتصاد اليمن من خلال الوديعة المالية للبنك المركزي بملياري دولار أمريكي .

وأشار الى وقوف المملكة إلى جانب اليمن من خلال العمل السياسي، ودعم البنية التحتية والاقتصاد والتعليم والصحة وشتى مناحي الحياة وأن هذا نهج المملكة امام اخوانهم في اليمن، وكانت المملكة أول من رحب بالاتفاق بين اليمنين للانتقال السلمي للسلطة، و مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتوافقات السياسيّة.

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