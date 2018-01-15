الفتاه المسلمة في كندا الذي مزق رجل حجابها .. ماذا قالت ؟
مأرب برس -وكالات
السبت 13 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 05 مساءً

فتحت الشرطة الكندية، تحقيقا من أجل معرفة هوية الرجل الذي حاول تمزيق حجاب فتاة مسلمة تبلغ من العمر 11 عاما، صباح يوم الجمعة بمدينة تورينتو.

  

وقالت الطفلة خولة نعمان، في حديث للصحفيين، "ارتعبت كثيرا..أحسست بأحد ما يلاحقني، وأنا أذهب إلى المدرسة مع أخي".

  

وأضافت: "حاول الرجل تمزيق حجابي، بدأت بالصراخ فهرب، ثم بعد عدة دقائق عاد من جديد، وبدأ بتمزيق حجابي".

  

وأعربت عن خوفها العميق من الذهاب مشيا إلى مدرستها بعد هذا الحادث.

وقامت أسرة الطفلة، بتقديم شكوى للشرطة، للتحقيق بالحادث.

  

وأدان رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو الحادث بشدة قائلاً: في بيان نشره، تعليقا على الحادث: "إن قلبي مع هذه الفتاة الشابة التي تعرضت لاعتداء بسبب ديانتها.. أستطيع أن أتخيل مدى الرعب الذي عاشته".

 

وأضاف: "أريد أن من الفتاة وعائلتها وأصدقائها وكل الجالية المسلمة، أنّ يعلموا أن هذه ليست كندا"

 

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