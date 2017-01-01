محافظ ذمار يوجه دعوة هامة للقبائل ويحذر المواطنين ويعلن انطلاق الشرارة الأولى لعملية تحرير المحافظة

قال محافظ ذمار اللواء علي القوسي، ان وقوف أبناء مديرية عتمة في وجه عدوان الميليشيا الدموية على عتمة يمثل الشرارة الأولى لعملية تحرير محافظة ذمار والتي باتت قريبة جداً، مؤكدا وقوف السلطة المحلية ودعمها لأبناء عتمة ولكل من يدافع عن ارضه وعرضه وكرامته ضد المليشيا المعتدين على اليمن ارضآ وإنسانا .

ودعا القوسي كافة مشائخ وقبائل ذمار الى مساندة اخوانهم في مديرية عتمة وعدم السماح للمليشيا الانقلابية الزج بأبنائهم للقتال معهم، مؤكدا انه قد حان الوقت للوقوف صفاً واحداً، ورفع كاهل الظلم والجور والقتل والإجرام الذي ترتكبه الميليشيا ضد أبناء ذمار على مدى اكثر من عامين.

وحذر محافظ ذمار أبناء المناطق التي يوجد فيها تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي أو التي تمر منها تعزيزاتهم بأن تلك التجمعات أو التعزيزات هدف مشروع لطيران التحالف العربي الذي سيقوم باستهدافها، مشيراً الى ان السماح بالتجمعات أو مرور التعزيزات قد يلحق الأذى بالمواطنين الأبرياء ويحول مناطقهم إلى مناطق صراع ويجلب لها الدمار.