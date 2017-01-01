ابرز المواقع التي حررتها قوات الجيش والمقاومة شرق صنعاء وأهميتها في سير المعركة



تمكنت وحدات الجيش اليوم الاثنين من تحرير مواقع جديدة في منطقة نهم شرق صنعاء بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية.

مصدر عسكري أفاد في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة-رصده مأرب برس- أن الجيش حرر جبل رشح وتبتي التوجيه والجروف وعشر تباب أخريات، وسط فرار الميليشيات الانقلابية مخلفة قتلى واسلحة وعتاد.

مضيفا أن وحدات الجيش تخوض معارك مستمرة مع الميليشيات في جبال حلبان وتتقدم باتجاه منطقة الحول وقرية ضبوعة.

وتمكنت وحدات الجيش من تحرر جبل النخش بالكامل في منطقة #نهم شرق #صنعاء وتطارد بقايا الميليشيات الانقلابية في جبل حلبان، فيما طيران التحالف العربي يدمر ثلاثة أطقم تابعة للميليشيات ومصرع وجرح من كانوا على متنها.

وحققت وحدات الجيش مسنودا بالمقاومة الشعبية تقدما كبيرا في ميمنة جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء بعد أن تمكنت من السيطرة على عدد من المواقع والتباب أهمها جبل الرشح الاستراتيجي وتبة النخش وتبة التوجيه والجروف وثمان تباب أخرى.

كما تمكن الجيش من السيطرة على مخزن لأسلحة المليشيات في جبل الرشح يحتوي ذخائر متنوعة وعددا من الصواريخ الموجهة، وكان طيران التحالف قد دمر مخازن أسلحة في نفس الجبل قبل أربعة أشهر.

وتشهد الجبهة تقدما متواصلا لقوات الجيش في ظل الانهيارات الكبيرة التي تشهدها جبهة مليشيات الحوثي واستمرار المعركة التي تتواصل باتجاه جبال ضبوعة.

الجدير بالذكر أن السيطرة على جبل الرشح أدت لتأمين ميسرة الجبهة وقطعت محاولات التسلل التي كانت تقوم بها المليشيات خلال الفترة الماضية.

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