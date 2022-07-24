السعودية توجه تحذيراً شديد اللهجة لموقع ‎يوتيوب لهذا السبب

الأحد 24 يوليو-تموز 2022 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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طلبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية من منصة يوتيوب، إزالة الإعلانات المخالفة لقيم المجتمع السعودي والالتزام بالأنظمة داخل المملكة.

جاء ذلك تأكيداً من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، وقد تم ملاحظة قيام منصة يوتيوب بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تضمّن بثّها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، مخالفاً لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب "YouTube".

كما حذرت الهيئة من أنه ستتم متابعة التزام يوتيوب بالأمر، وفي حال استمرار بثّ المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع.