مليشيا الحوثي تعدم مواطنا بطريقة بشعة بعد 3 أيام من اعتقاله

الجمعة 22 يوليو-تموز 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أعدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، أحد المواطنين، بطريقة بشعة، بعد ثلاثة أيام من اعتقاله من منزله وترويع أسرته، في محافظة الحديدة (غرب اليمن).

وعثر مواطنون على جثة محمد أحمد عبده حميدان في أحد شعاب قرية كيدة، شمال شرقي مديرية حيس بمحافظة الحديدة. بحسب مصادر محلية.

وأكدت المصادر، إن "ميليشيا الحوثي اعتقلت محمد أحمد عبده حميدان قبل مقتله بثلاثة أيام أثناء تواجده في منزله وأمام أولاده وزوجته بعد ترويعهم بإشهار السلاح عليهم".

وبينت أن ميليشيا الحوثي ارتكبت تلك الجريمة، بسبب اتهامه بالتعاون مع قوات الشرعية، مؤكدة أنه عُثر على جثة حميدان، بعد ثلاثة أيام من اختطافه، مقتولاً بطريقة بشعة ومرمياً بأحد الشعاب الواقعة قرب منزله.