قبائل “الكَعَلِلَة“ تختطف قائد عسكري رفيع أثناء عودته من “المخا“ مليشيا الحوثي تعدم مواطنا بطريقة بشعة بعد 3 أيام من اعتقاله تقرير أمريكي: اليمن يصرخ وبايدن يتراجع عن وعوده شبوة.. انسحاب مفاجئ لقوات ألوية العمالقة من مواقعها في بيحان قبائل البيضاء تهدد بإعلان النفير لمواجهة الحوثيين وتمهل المليشيات حتى مساء الجمعة لرفع الحصار عن "خبزه" تقرير صادم لمجلس الأمن الدولي يفضح علاقة الحوثيين بتنظيم القاعدة وعملية التخادم بين الطرفين بشرى سارة لـ فقراء العالم.. توقيع اتفاقية تصدير القمح الأوكراني برعاية أممية مواطنون في شبوة ينتفضون لمنع هدم مسجد لغرض بناء مركز تجاري في مكانه.. صور مستشار عسكري أممي يزور عدن ثم يتجه الى صنعاء لمهمة واحدة كورونا يتسلل الى البيت الأبيض وزوجة بايدن تتحدث عن صحته
أعدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، أحد المواطنين، بطريقة بشعة، بعد ثلاثة أيام من اعتقاله من منزله وترويع أسرته، في محافظة الحديدة (غرب اليمن).
وعثر مواطنون على جثة محمد أحمد عبده حميدان في أحد شعاب قرية كيدة، شمال شرقي مديرية حيس بمحافظة الحديدة. بحسب مصادر محلية.
وأكدت المصادر، إن "ميليشيا الحوثي اعتقلت محمد أحمد عبده حميدان قبل مقتله بثلاثة أيام أثناء تواجده في منزله وأمام أولاده وزوجته بعد ترويعهم بإشهار السلاح عليهم".
وبينت أن ميليشيا الحوثي ارتكبت تلك الجريمة، بسبب اتهامه بالتعاون مع قوات الشرعية، مؤكدة أنه عُثر على جثة حميدان، بعد ثلاثة أيام من اختطافه، مقتولاً بطريقة بشعة ومرمياً بأحد الشعاب الواقعة قرب منزله.