قيادة قوات الأمن الخاصة في مأرب ينفذون زيارات عيدية وتفقدية للمواقع والنقاط الأمنية

الإثنين 11 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

عدد القراءات 299

نفذت قيادة قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب زياراتها الميدانية العيدية لكافة المواقع والنقاط الأمنية على مداخل ومخارج المحافظة.

وخلال الزيارات ، هنّأ قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد سليم السياغي المرابطين في المواقع والنقاط الأمنية، ونقل لهم تهاني عضو مجلس القيادة الرئاسي ـ محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة وتهاني معالي وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان بحلول هذه المناسبة العظيمة.

وأكد العميد السياغي أن أبطال الأمن في جاهزية ويقظة عالية للتصدي حلكل محاولات ومخططات العدو الإرهابية، مشيراً إلى أن رجال الأمن في النقاط والمواقع نجحوا خلال الفترة السابقة في ضبط العديد من العناصر الإجرامية التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية اثناء محاولاتهم التسلل إلى المدينة.

وأشاد بمستوى الانضباط والجاهزية الأمنية والروح المعنوية واليقظة والحس الأمني لمنتسبي قوات الأمن الخاصة بمأرب، معبراً عن الفخر والاعتزاز بما يتحلى به المرابطون من معنويات ويقظة عالية.