اغتيال ضابط برتبة عقيد في الجيش بمدينة المكلا في حضرموت قيادة قوات الأمن الخاصة في مأرب ينفذون زيارات عيدية وتفقدية للمواقع والنقاط الأمنية وكيل وزارة الأقاف الدكتور مختار الرباش يتفقد أحوال الحجاج في مخيمات منى بايدن يكشف سر سفره إلى السعودية وعلاقته بالتطبيع بين إسرائيل والعالم العربي تركيا تكشف لأول مرة عن حصيلة عملياتها العسكرية منذ مطلع عام 2022 في دولتين عربية بعثة ملاكمة نادي سد مأرب تصل كوستاناي للمشاركة في بطولة أورال الدوليه للملاكمة أمير منطقة مكة: الحمدلله الذي قيض السعودية لخدمة حجاج بيت الله ولن تستطيع أي دولة القيام بهذا الواجب أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة بحسب توقعات الأرصاد اليمنية احصائية بأعداد من نزحوا في اليمن هذا العام وأكثر من 3 آلاف مهاجر وصلوا خلال شهر جلسة جديدة لمجلس الأمن بشأن اليمن
نفذت قيادة قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب زياراتها الميدانية العيدية لكافة المواقع والنقاط الأمنية على مداخل ومخارج المحافظة.
وخلال الزيارات ، هنّأ قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد سليم السياغي المرابطين في المواقع والنقاط الأمنية، ونقل لهم تهاني عضو مجلس القيادة الرئاسي ـ محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة وتهاني معالي وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان بحلول هذه المناسبة العظيمة.
وأكد العميد السياغي أن أبطال الأمن في جاهزية ويقظة عالية للتصدي حلكل محاولات ومخططات العدو الإرهابية، مشيراً إلى أن رجال الأمن في النقاط والمواقع نجحوا خلال الفترة السابقة في ضبط العديد من العناصر الإجرامية التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية اثناء محاولاتهم التسلل إلى المدينة.
وأشاد بمستوى الانضباط والجاهزية الأمنية والروح المعنوية واليقظة والحس الأمني لمنتسبي قوات الأمن الخاصة بمأرب، معبراً عن الفخر والاعتزاز بما يتحلى به المرابطون من معنويات ويقظة عالية.