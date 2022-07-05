القبض على لاعب دولي شهير بتهمة الاغتصاب

الثلاثاء 05 يوليو-تموز 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 452

أفادت تقارير صحفية إنجليزية يوم الاثنين، بالقبض شمال العاصمة لندن على أحد لاعبي كرة القدم الدوليين بالدوري الإنجليزي الممتاز بتهمة الاغتصاب، دون أن تكشف عن هويته.

وذكرت صحيفة "تليغراف" الإنجليزية، أن الشرطة لم تعلن اسم اللاعب لأسباب قانونية، ولكنها اكتفت بالكشف عن سنه وهو في أواخر العشرينيات، كما تم الكشف عن مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم "قطر 2022".

وأوضحت الصحيفة أن سبب إلقاء القبض عليه، هو اتهامه في واقعة اغتصاب حدثت في شهر يونيو الماضي، ويتم استجوابه فيها.

وأكدت شرطة العاصمة البريطانية، في بيان رسمي، أنه "في 4 يوليو، تم إبلاغ الشرطة بادعاء اغتصاب امرأة في العشرينيات من عمرها، وأفادت الأنباء بأن الاغتصاب المزعوم حدث في يونيو 2022".

وأوضح البيان، "في 4 يوليو، تم القبض على رجل يبلغ من العمر 29 عاما، في عنوان في بارنيت، للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب وتم احتجازه حيث لا تزال التحقيقات جارية".

وكان لاعب خط الوسط السابق للمنتخب الروسي ألكسندر موستوفوي قد صرح في 14 يونيو الماضي، بأن الحالات المتكررة لاتهام لاعبي كرة القدم بالاغتصاب تحدث لأن الفتيات يرغبن في الاستفادة من شهرة اللاعبين وأموالهم.