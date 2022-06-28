ملف سيادة ووحدة اليمن على طاولة مباحثات رفيعة المستوى بين السيسي وسلطان عمان وهذا ما تم التوافق عليه

الثلاثاء 28 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الثلاثاء، وحدة اليمن وسلامة مؤسساتها الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط .

وفي اللقاء تم التوافق بشأن أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لدعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى تسوية سياسية مستدامة تنهى معاناة الشعب اليمني وتلبي طموحاته، مع التشديد على أن أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية قصوى في إطار أمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر،بحسب وسائل اعلام مصرية.