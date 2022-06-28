بايدن يتحدث مع السفير الحضرمي عن أولوية واشنطن القصوى في اليمن تعرف على أغلى 10 لاعبين عرب في تاريخ العرب خطة السعودية لبناء اقتصاد سياحي عالمي بعيدا عن النفط ومضاعفة عدد سكان العاصمة الرياض من عدن.. رئيس الحكومة يعلن الخروج بتوافقات مهمة بعد مباحثات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية صورة جديدة مؤلمة.. أكبر مخرج صحافي في اليمن يتحول إلى بائع قات ملف سيادة ووحدة اليمن على طاولة مباحثات رفيعة المستوى بين السيسي وسلطان عمان وهذا ما تم التوافق عليه شاهد.. ظهور مختلف لعيدروس الزبيدي هو الأول منذ تعيينه نائبا في المجلس الرئاسي اليمني الحـ ـوثي يصعد من خروقاته للهدنة ويشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة بجبهات مأرب مجزرة حوثية بالطيران المسير.. مقتل طفل وإصابة 7 من أسرة واحدة العميد «طارق صالح»:العزيمة على أشُدِّها لتحقيق النصر الوطني المؤزَّر ألا إن نصر الله قريب
بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الثلاثاء، وحدة اليمن وسلامة مؤسساتها الوطنية.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط .
وفي اللقاء تم التوافق بشأن أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لدعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى تسوية سياسية مستدامة تنهى معاناة الشعب اليمني وتلبي طموحاته، مع التشديد على أن أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية قصوى في إطار أمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر،بحسب وسائل اعلام مصرية.