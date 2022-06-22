قطر تكشف عن ارباحها المليارية المتوقعة من خلال كأس العالم 2022

الأربعاء 22 يونيو-حزيران 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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كشف ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، المقررة في قطر، إن بلاده تتوقع أن يضيف المونديال نحو 17 مليار دولار إلى اقتصادها، وهو ما يقل عن المبلغ الذي جرى تقديره في وقت سابق وهو 20 مليار دولار.

وأضاف الخاطر في تصريحات لوكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الأربعاء أن قطر ستستقبل 1.2 مليون زائر وهو ما يدخل في إطار التوقعات السابقة باستقبال ما بين مليون و1.5 مليون زائر.

وأثيرت حالة من الجدل والانتقادات حول البطولة التي تحتضنها قطر بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع العمال المهاجرين، القادمين من دول فقيرة. وقال الخاطر إن تلك الانتقادات تجاهلت التطور الذي أحرزته قطر، مشيرا إلى التشريعات التي تضمنت تحديد حد أدنى لأجور العمال وتحديد ساعات العمل. كذلك ظهرت مخاوف بشأن احتمالات عدم كفاية أماكن الإقامة للجماهير المتوقع توجهها إلى قطر لحضور المونديال.

ومن أجل تلبية الاحتياجات المتوقعة، استأجرت قطر سفينتين سياحيتين لاستخدامهما كفنادق عائمة لمشجعي كأس العالم، كما شجعت ملاك المنازل لتأجير تلك المنازل للزوار، ووضعت نظاما للرحلات يسهل على الجماهير الانتقالات عند الإقامة في الدول المجاورة. وجرى تخصيص آلاف الغرف في الفنادق الفاخرة لمسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا ) واللاعبين، وقال الخاطر إن بلاده ستوفر المزيد للزوار.