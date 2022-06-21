النجم العالمي ميسي يصنع المعجزات بعيدا عن الملاعب

الثلاثاء 21 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ساعد ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، في إعادة البصر لشخص مصاب بالعمي منذ أكثر من 35 عاما.

وكان كريستيان جوجليلميت رجل أرجنتيني يبلغ من العمر 52 عاما يعيش في مدنية روزاريو وأصيب بالعمى النهائي منذ 35 عاما.

وأرسلت أخت كريستيان رسالة إلى مؤسسة ميسي الخيرية لتحكي لهم قصة أخيها، من أجل الحصول على المساعدة.

وتواصلت المؤسسة معهما، من أجل التبرع لكريستيان بكاميرا من نوعية "OrCam MyEye 2"، من أجل المساهمة في استعادة جزء من بصره.

وتعمل الكاميرا كقارئ بصري يلتقط ويتعرف على الصور، ثم ينقل جميع المعلومات عن طريق الاتصال المسموع، وهو ما سيساعد كريستيان على قراءة الكتب والرسائل النصية.

وعلق كريستيان على مساهمة المؤسسة: "أعتقد أن ذلك سيساعدني كثيرا في عملي، وهو رقمنة الكتب