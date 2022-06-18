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مأرب برس ينشر جدول مباريات المنتخب اليمني للناشئين في بطولة غرب آسيا والقنوات الناقلة

السبت 18 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
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جدول مباريات المنتخب اليمني في بطولة غرب آسيا للناشئين 2022

الجــولة الاولــى 

اليمن × العراق 

الثلاثاء 

21/6/2022

6:00م

الجــولة الـثانية

 اليمن × الاردن 

الخميس

23/6/2022

9:00م

الجــولة الثـالثـــة

 اليمن × عمان 

السبت

25/6/2022 

6:00م

القنوات الناقلة:

تنقل عدة قنوات رياضية عربية مباريات بطولة غرب آسيا للناشئين التي تنطلق يوم 21 وتستمر حتى 30 يونيو الجاري في الأردن.

- قناة الأردن الرياضية

- قناة العراقية الرياضية

وتشترك قنوات محلية يمنية في نقل مباريات المنتخب.

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