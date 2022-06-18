مأرب برس ينشر جدول مباريات المنتخب اليمني للناشئين في بطولة غرب آسيا والقنوات الناقلة

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جدول مباريات المنتخب اليمني في بطولة غرب آسيا للناشئين 2022
الجــولة الاولــى
اليمن × العراق
الثلاثاء
21/6/2022
6:00م
الجــولة الـثانية
اليمن × الاردن
الخميس
23/6/2022
9:00م
الجــولة الثـالثـــة
اليمن × عمان
السبت
25/6/2022
6:00م
القنوات الناقلة:
تنقل عدة قنوات رياضية عربية مباريات بطولة غرب آسيا للناشئين التي تنطلق يوم 21 وتستمر حتى 30 يونيو الجاري في الأردن.
- قناة الأردن الرياضية
- قناة العراقية الرياضية
وتشترك قنوات محلية يمنية في نقل مباريات المنتخب.