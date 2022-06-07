الكويت تعلن تسمية مبعوث لها الى اليمن لإدارة الدعم خلال الفترة المقبلة

الثلاثاء 07 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت الحكومة الكويتية، الثلاثاء 7 يونيو/حزيران، عن (تسمية مبعوث خاص بها) لدى اليمن لإدارة كافة أشكال الدعم خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك، على لسان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، خلال جلسة مباحثات رسمية مع الوفد الحكومي اليمني برئاسة وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، ضمن الوفد المراق لرئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي الذي يزور الكويت حالياً.

وحسب الصباح، فإن هذا التعيين يأتي بتوجيهات من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والحكومة الكويتية.

وقال الوزير الصباح، “إن الدعم الكويتي لليمن خلال المرحلة المقبلة بدأ الآن، وأن نتائج ملموسة سيشهدها البلد الشقيق في القريب العاجل”.

ووفق لوكالة الأنباء اليمنية الرسيمة، فإن الوفد اليمني تطرقت خلال المباحثات إلى فرص الدعم في قطاع النقل البري، واستئناف تسيير الرحلات الجوية بين اليمن والكويت، وتأهيل مطاريعدن وميناء سقطرى.

وأكد الجانب الكويتي من جانبه، على استجابة الحكومة الكويتية لكافة أشكال الدعم القطاعية بموجب خطط عاجلة لبرمجة واستيعاب المشروعات ذات الاولوية للشعب اليمني.

وقال نائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، إن “الصندوق على استعداد لإعادة النظر واستئناف العمل بجميع المشروعات القائمة، والشروع في أخرى ذات أولوية خصوصا في مجالات النقل والاتصالات والأمن الغذائي”.

والإثنين، وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي على رأس وفد رفيع، إلى دولة الكويت في ثالث زيارة خارجية له منذُ تولية منصب رئاسة المجلس، وذلك ضمن زيارة تهدف إلى إصلاح العلاقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة، ومناقشة مستجدات الوضع اليمني وسبل حشد الدعم للإصلاحات الجارية في البلاد.