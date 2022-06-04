بماذا علقت ايران على تمديد الهدنة في اليمن؟

السبت 04 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 302

رحبت إيران، اليوم السبت، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف اليمنية بتمديد الهدنة شهرين آخرين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده رحب بموافقة الأطراف المعنية في اليمن على اقتراح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بتمديد الهدنة في البلاد لمدة شهرين آخرين.

وقال زاده إن بلاده تتطلع في ضوء هذه الجهود إلى رفع الحصار بشكل كامل وإقرار وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق حل سياسي.

وأكد أن طهران ، انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية وسياساتها المبدئية، لطالما اعتبرت حل الأزمة اليمنية سياسياً واستخدمت كل طاقاتها لدفع السلام العادل الى الامام على أساس حقائق اليمن.