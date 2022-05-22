”بوتين“ يعد ”رشاد العليمي“ بدعم روسي ويؤكد ان ”تسوية الأزمة اليمنية لن يكون الا بحوار وطني واسع بمشاركة كل القوى الرئيسية“

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، ان "تسوية الأزمة اليمنية لن تكون الا من خلال حوار وطني واسع النطاق بمشاركة جميع القوى السياسية الرئيسية"، مجددا دعم بلاده للجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من سبع سنوات.
وقال الرئيس الروسي في برقية بعثها لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لتحقيق الوحدة اليمنية في 22 من مايو 1990، إن روسيا الاتحادية مستمرة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة اليمنية، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.
وأضاف: "يجب أن تكون تسوية الأزمة من خلال حوار وطني واسع النطاق بمشاركة جميع القوى السياسية الرئيسية"، مشيرا إلى أنه يتمني للشعب اليمني عودة سريعة الى الحياة السلمية السالمة.
ولفت إلى أنه يتوقع أن يساهم تطبيع الوضع في البلد العربي بتطوير التعاون الروسي اليمني البناء في المجالات المختلفة.