آخر الاخبار

روسيا تعاقب بايدن ووزير خارجيته ومدير المخابرات الأمريكية «نيويورك تايمز»: عقد مبابي الأغلى في تاريخ كرة القدم العميد طارق صالح يتعهد بـ استعادة صنعاء واسقاط الكهنوت للأبد خالد بن سلمان يوجه رسالة إلى ميليشيا الحوثي بعد لقائه الأمريكيين ويطالب بـ تحرك دولي جدري القرود يصل إلى الشرق الأوسط بإعلان أوّل حالة.. والإصابات المتوالية تفزع أوروبا ناطق قوات الشرعية: خروقات فلول الحوثي للهدنة تجاوزت أكثر من 4276 خرقاً الرئيس العليمي يوجه خطاباً هاماً لليمنيين في الداخل والخارج - تحدث عن توحيد ودمج كافة التشكيلات العسكرية وانتظام صرف المرتبات وهذا ما وجه به الحكومة عاجل وزير الخارجية اليمني يحذر الإدارة الأمريكية : إذا لم يتوقف تدخل إيران فالحرب ستستمر الأمم المتحدة ترفع ارقاما مغلوطة تخل بالعمل الإنساني بمحافظة مأرب والسلطة المحلية تعلن استنكارها الوباء القاتل الجديد يغزو العالم وتقارير تكشف عن عدد حالات الإصابة تتجاوز 80 في 12 دولة

روسيا تعاقب بايدن ووزير خارجيته ومدير المخابرات الأمريكية

السبت 21 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 422
 

 

قالت روسيا اليوم السبت إنها قررت حظر دخول 963 أميركيا إلى أراضيها بينهم الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز.

 

 ولحظر السفر تأثير رمزي فقط لكنه يشكل جزءا من التدهور المستمر في علاقات روسيا مع الولايات المتحدة وحلفائها منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير.

 

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عديدة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وكبار مساعديه، إضافة إلى عقوبات شديدة على الاقتصاد الروسي شمل قطاعات البنوك والتعدين والتجارة الخارجية، فيما دعا الاتحاد الأوروبي أعضاؤه إلى وقف استيراد النفط والغاز من روسيا

إقراء أيضاً
جدري القرود يصل إلى الشرق الأوسط بإعلان أوّل حالة.. والإصابات المتوالية تفزع أورو
توديع مهيب لجثمان الشاعر العراقي الكبير مظفر النوّاب.. نبذة عن حياته
الثالث من نوعه.. حكم قضائي في كوريا الجنوبية ضد الجارة الشمالية
في تطورات غير مسبوقة.... روسيا تعلن إنشاء قواعد عسكرية جديدة رداً على توسع الناتو
واشنطن تشطب 5 مجموعات من لائحة الإرهاب
من ينهار أولا: الولايات المتحدة الأمريكية أم أوروبا أم روسيا أم الدول العربية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس