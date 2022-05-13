رونالدو يكشف عن مصيره في رسالة موجهة لمدرب مانشستر يونايتد الجديد تفاصيل وساطة سعودية طال انتظارها بين المغرب والجزائر لقاء هام بين الرئيس الأمريكي وزعيم عربي في البيت الأبيض و 5 ملفات بينها حرب اليمن على الطاولة الاتحاد الأوروبي يتحدث عن صفحة جديدة في التاريخ السياسي لليمن تُكتب الآن الفنان المصري الكبير عادل إمام يفاجئ ابنة سعيد صالح ميسي أعلى الرياضيين دخلاً في العالم.. هؤلاء خلفه هل من السهل انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو؟ شارك في إعدادها «حزب الله»..الحوثي يدشن الموسم السنوي لتجنيد الأطفال وغسل أدمغتهم بأفكار التطرف محافظ شبوة يصدر قرار بتكليف مديراً عاماً لشركة النفط اليمنية باالمحافظة ”روسيا“ تدعو لاحترام الهدنة وتؤكد ان: ”فتح الطرق وخاصة في تعز يمثل أولوية إنسانية“
كشفت مصادر إعلامية مغربية مطلعة النقاب عن وساطة سعودية بين الرباط والجزائر من أجل إنهاء الخلاف بينهما، قبل القمة العربية المرتقب أن تستضيفها الجزائر نهاية العام الجاري.
ووفق موقع القسم الفرنسي لـ "مغرب أنتلجنس"، فإنه بعد مباحثات جرت بين المبعوثين السعوديين وممثلي السلطات الجزائرية، فإن "إعادة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب خيار لا تنظر فيه السلطات الجزائرية، إلا في حالة استيفاء شروط مسبقة معينة". وأضافت الصحيفة: "صاغ النظام الجزائري عدة نقاط وشروط تبدو ضرورية له لإزالة أي توتر بين البلدين.
ومن بين الشروط الرئيسية التي تنقلها السلطات الجزائرية للوسطاء السعوديين، نجد مطلب الالتزام الجاد من جانب المغرب بالتخلي عن كل تعاون أمني وعسكري مع إسرائيل".
وذكر الموقع، أن "الجزائر تعتبر أن التحالف المغربي الإسرائيلي بمنزلة تهديد خطير لاستقرارها وأمنها القومي.
وتقول الجزائر إنها لا تستطيع أبدا قبول أن لجارتها الغربية علاقات مع إسرائيل لتطوير مشاريع عسكرية أو أمنية مشتركة.
القادة الجزائريون مقتنعون بشدة بأن الإسرائيليين يستطيعون بسهولة مهاجمة وحدة أراضي البلاد أو تأجيج بؤر التوتر لإضعاف الجزائر بشكل خطير".
وأكد المصدر نفسه أن "المحادثات مستمرة، ومن المقرر عقد عدة اجتماعات في الأسابيع المقبلة في الجزائر العاصمة والرياض وحتى في تونس العاصمة بين مبعوثين سعوديين وممثلين عن المؤسسة الجزائرية