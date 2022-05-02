الرئيس العليمي يوجه كلمة هامة لليمنيين :عاقدين العزم لكل ما يخدم ابناء الشعب اليمني من المهرة وحتى صعدة» .. أبرز الرسائل والتوجيهات

الإثنين 02 مايو 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، كافة المكونات السياسية والاجتماعية ورجال الفكر والثقافة والإعلام إلى توحيد صفهم، وجمع كلمتهم “فقوتنا في اجتماعنا وتوحدنا”.

وقال الرئيس في خطابه الموجه إلى كافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك “إنها لحظة تاريخية، وعلينا جميعا مسؤولية الحفاظ عليها والعمل معاً من أجل بلدنا وأهلنا، والاصطفاف خلف المجلس، فالجميع شركاء، فليس في قاموسنا الاقصاء والتهميش، وإننا نعدكم بأن القادم سيكون أفضل لعدن ومنها لكل اليمن الكبير والعظيم، وسنكون دائماً إلى جانب أبناء شعبنا ومن على تراب أرضنا ووطننا الحبيب سنعمل معاً، ولن نحيد عن قواعد التوافق والشراكة والبناء في سبيل استعادة الدولة واعادة مؤسساتها واصلاح الخلل اينما كان”.

وأضاف “إن ادراكنا للتحديات المتراكمة التي اثقلت كاهل اليمنين، يضعنا امام مسؤوليتنا التي لا تقبل غير النجاح، وأننا عاقدين العزم متكلين على الله للعمل الجاد لكل ما يخدم ابناء شعبنا اليمني من المهرة وحتى صعدة”.

وأشار إلى أن العاصمة المؤقتة عدن كانت حاضرة كأولوية خلال زيارته الى المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وخصوصا اعادة تأهيل وتحسين الخدمات فيها وصيانة وتطوير البنية التحتية وتوفير الامن والاستقرار.

وقال “لمسنا من خلال الزيارة الى السعودية والامارات مدى الحرص الاخوي الصادق على امن واستقرار اليمن ارضا وانساناً، ولقيت همومنا وتطلعات شعبنا التي حملناها إليهم تجاوبا اخوياً عاليًا، وتأكيد كبيرا على الوقوف مع الشعب اليمني والدولة اليمنية لاسيما في المجال الاقتصادي والتنموي والأمني والذي ستكون له اثاره الايجابية على ابناء شعبنا الذين يستحقون حياة أفضل بعد ان انهكتهم هذه الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية”.

واضاف “لقد كان السعي لتحقيق السلام الدائم والمستدام حاضرا في كل نقاشاتنا، فرغم كل الخروقات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي اكدنا ونؤكد تمسكنا بالهدنة وندعو لضرورة احترامها والالتزام ببنودها، وسنعمل بكل جدية لتوفير كل الظروف لإنجاحها لاسيما تلك المرتبطة بتخفيف معاناة ابناء شعبنا وحريتهم في التنقل سواء عبر مطار صنعاء او في تعز المحاصرة وكل المحافظات التي يعاني ابناءها من معاناة انسانية، بل اننا وبكل وضوح نتوق الى سلام دائم وعادل وشامل ينهي هذه الكارثة ويبنى على المرجعيات الثلاث ليؤسس لمستقبل آمن لكل ابناء الشعب اليمني”.