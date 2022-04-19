مسؤول حكومي : مؤسسات الدولة ستبقى داخل الوطن

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عاد مساء اليوم الى العاصمة المؤقتة عدن رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ومعه كافة أعضاء المجلس، بعد نحو اسبوعين على إعلان الرئيس السابق عبدربه منصور هادي تشكيل المجلس وتسليمه كافة صلاحياته.
وعقب وصوله عدن، قال رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ان وصول قيادة الدولة الى عدن يأتي في إطار برنامج، شامل لعودة مؤسسات الدولة المركزية للعمل من داخل الوطن.
وأضاف في تغريدة له "تمثل عودة مجلس الشورى، ومجلس القيادة الرئاسي، ومجلس النواب، والحكومة إلى عدن، مرحلة جديدة من الأمل في توحيد الصف الوطني، وتجاوز الخلافات البينية وتعزيز اللحمة الوطنية" .
وفي السابع من ابريل الجاري وبعد مشاورات يمنية -يمنية في الرياض، أعلن هادي تسليم السلطة، ونقل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد العليمي، وعضوية سلطان العرادة ، وطارق صالح، وعبدالرحمن أبو زرعة، وعثمان مجلي، وعيدروس الزبيري، وفرج البحسني، وعبدالله العليمي.
ويأمل المواطنون في كافة المحافظات اليمنية ان تستقر مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، ويعمل المسؤولون على إدارة تلك المؤسسات من الداخل لما من شأنه معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية، وسرعة حسم المعركة وانهاء الانقلاب الحوثي.