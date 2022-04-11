نائب رئيس مجلس القيادة«عيدروس الزبيدي» يلتقي الشيخ «حميد بن عبدالله الأحمر».. صفوف الشرعية تتحد اسرة قحطان ترد على تصريحات مفاجئة لقيادي حوثي بشأن السياسي المختطف محمد قحطان وتحمل الحوثي كامل المسئولية «عيدروس الزبيدي» يدعو اليمنيين لوحدة الصف ضد «الحوثي» ويؤكد بأن المرحلة القادمة مصيرية وعلى الجميع ان يستعد تقدم ملموس في رص الصفوف لمواجهة الحوثي..تفاصيل لقاء العميد «طارق صالح» بـ الفريق «علي محسن الأحمر» خلال تفقده إحدى المعسكرات التدريبية بمأرب..الفريق بن عزيز :معركتنا مع المليشيات مصيرية وتخليص الوطن من شرورها بات قريبا- فيديو «عيدروس الزبيدي» يلتقى وفدا من أعيان ومشائخ محافظة «صنعاء»ويؤكد :المرحلة القادمة ستكون مختلفة تماما ماذا بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وازاحة ”هادي“؟ ومالذي سيتغير؟ وماهي أولويات المجلس؟ (تقرير) تحرك جديد للمبعوث الأممي بشأن الهُدنة في اليمن امرأة تنافس ماكرون على رئاسة فرنسا زعيم قبلي بارز استهدف منزله عدة مرات بالصواريخ البالستية يتحدث عن دور القبيلة في مواجهة الحوثيين والموقف من المجلس الرئاسي
ألتقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاحد الزعيم القبلي البار والقيادي في حزب الاصلاح الشيخ حميد بن عبدالله الاحمر.
وتاتي الزيارات الحديثة واللقاءات المتبادلة بين فرقاء القيادات السياسية والعسكرية في صفوف الشرعية في ظل التقارب الذي أفرزته مشاورات الرياض التي جمعت تلك الاطراف والتي كانت تعاني في الفترة الماضية من بعض التباينات وهو مادفعها مؤخراً لتذويب تلك التباينات لاستعادة وحدة الصف الوطني لمواجهة عدوان مليشيات الحوثي الإرهابية ضد ابناء الشعب اليمني.