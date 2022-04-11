نائب رئيس مجلس القيادة«عيدروس الزبيدي» يلتقي الشيخ «حميد بن عبدالله الأحمر».. صفوف الشرعية تتحد

الإثنين 11 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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ألتقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاحد الزعيم القبلي البار والقيادي في حزب الاصلاح الشيخ حميد بن عبدالله الاحمر.

وتاتي الزيارات الحديثة واللقاءات المتبادلة بين فرقاء القيادات السياسية والعسكرية في صفوف الشرعية في ظل التقارب الذي أفرزته مشاورات الرياض التي جمعت تلك الاطراف والتي كانت تعاني في الفترة الماضية من بعض التباينات وهو مادفعها مؤخراً لتذويب تلك التباينات لاستعادة وحدة الصف الوطني لمواجهة عدوان مليشيات الحوثي الإرهابية ضد ابناء الشعب اليمني.