الفيفا يعلن تعليق عضوية 3 دول ويكشف القرار النهائي حول روسيا

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الكونغرس الـ72، تعليق عضوية اتحادات كل من باكستان، وكينيا، وزيمبابوي، بينما لم يجر النظر في تعليق عضوية الاتحاد الروسي لكرة القدم.
وأقر أعضاء "كونغرس الفيفا" بعد تصويت الغالبية، تعليق عضوية الاتحادات المذكورة لأسباب مختلفة، أبرزها التدخل الحكومي في عملها.
وتم الإعلان عن هذا القرار، خلال "كونغرس الفيفا"، الذي أقيم اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة على هامش قرعة مونديال "قطر 2022" المقررة في الدوحة أيضا غدا الجمعة.
في المقابل، وعلى عكس ما كان يروج له، لم يتم النظر في تعليق عضوية الاتحاد الروسي لكرة القدم على خلفية العملية العسكرية الروسية في أكرانيا.
وكان الاتحادان الدولي الـ"فيفا" والأوروبي الـ"يويفا" لكرة القدم، قررا في نهاية شهر فبراير الماضي، استبعاد المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات بسبب الأوضاع في أوكرانيا