التوقيع في القاهرة على مذكرة تعاون بين اليمن ومصر تشمل 3 مجالات حيوية

الثلاثاء 15 فبراير-شباط 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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وقعت اليمن ومصر مساء أمس الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين، تشمل مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين.

ووقع المذكرة وزيرا النفط والمعادن في البلدين، عبدالسلام باعبود والمهندس طارق الملا.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولي الخامس للبترول.

وتهدف المذكرة التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك للقاهرة في أكتوبر الماضي، إلى تبادل الخبرات العلمية والفنية والتكنولوجية في مجال البترول والغاز الطبيعي، وبحث مشاركة شركات قطاع البترول المصري المتخصصة في أعمال تصميم وإنشاء المشروعات البترولية في اليمن وتطوير الإطار المؤسسي والهياكل التنظيمية لشركات قطاع البترول والغاز والتعدين اليمنية،وفق وكالة سبأ.