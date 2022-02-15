واحدة من أخطر جرائم الحوثيين في اليمن ضحاياها حتى الآن أكثر من 7000 مدني التوقيع في القاهرة على مذكرة تعاون بين اليمن ومصر تشمل 3 مجالات حيوية أبرز الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع الإمارات احداها في مجال الدفاع بحضور أردوغان وبن زايد ماذا قال السفير اليمني الجديد في قطر بعد تقديم أوراق اعتماده للشيخ تميم بن حمد؟ ميناء استراتيجي يعود للخدمة في اليمن لأول مرة منذ اندلاع الحرب ويشهد تصدير أول شحنة للخارج عقب عودته من الامارات.. محافظ عدن يهاجم الحكومة ويتوعد بـ”محاكمة شعبية“ مسلح حوثي يقتل والده ويصيب أمه اصابة خطيرة قبائل حضرموت تلتقي ”البحسني“ وتجدد رفضها التجنيد خارج مؤسسات الدولة قرع طبول الحرب ...و3سيناريوهات للغزو الروسي معظمها سوداوية المبعوث الأمريكي: الحوثيون يعرقلون الحل السياسي
وقعت اليمن ومصر مساء أمس الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين، تشمل مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين.
ووقع المذكرة وزيرا النفط والمعادن في البلدين، عبدالسلام باعبود والمهندس طارق الملا.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولي الخامس للبترول.
وتهدف المذكرة التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك للقاهرة في أكتوبر الماضي، إلى تبادل الخبرات العلمية والفنية والتكنولوجية في مجال البترول والغاز الطبيعي، وبحث مشاركة شركات قطاع البترول المصري المتخصصة في أعمال تصميم وإنشاء المشروعات البترولية في اليمن وتطوير الإطار المؤسسي والهياكل التنظيمية لشركات قطاع البترول والغاز والتعدين اليمنية،وفق وكالة سبأ.