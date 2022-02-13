المنتخب اليمني في المستوى الثالث قبل سحب قرعة تصفيات كأس آسيا 2023

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نظام سحب قرعة تصفيات كأس آسيا (الصين 2023)، والتي سُتسحب في الـ24 من شهر فبراير الجاري بمشاركة (24) منتخبناً من بينها المنتخب اليمني.
وتم توزيع المنتخبات المشاركة في القرعة إلى (4) مستويات، بناء على التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لشهر فبراير 2022، حيث جاء منتخبنا الوطني في المستوى الثالث، إلى جانب منتخبات (أفغانستان، ماليزيا، المالديف، ميانمار، إندونيسيا).
وسيضم كل مستوى 6 منتخبات وستوزع المنتخبات على (6) مجموعات ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى النهائيات مع اختيار أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، والتي ستنضم للمنتخبات الـ13 التي تأهلت مباشرة إلى النهائيات، بعد أن نجحت في إجتياز المرحلة الثانية والانتقال إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المزدوجة.
وفيما يلي مستويات القرعة:-
- المستوى الأول (أوزباكستان، البحرين، الأردن، قرغيزستان، فلسطين، الهند).
- المستوى الثاني (تايلند، طاجيكستان، الفلبين، تركمانستان، الكويت، هونج كونج).
- المستوى الثالث (أفغانستان، ماليزيا، اليمن، المالديف، ميانمار، إندونيسيا).
- المستوى الرابع (سنغافوره، النيبال، منغوليا، بنغلاديش، سيرلانكا).
هذا وستنطلق التصفيات من الفترة 8-14 من شهر يونيو المقبل بنظام التجمع من دور واحد فقط، على أن يتم تحديد الدول المستضيفة للتجمعات في وقتٍ لاحق.