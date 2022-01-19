وفد حكومي يزور المواقع الامامية لجبهة محور مران بعد اعلانها خالية من المرض.. وزير الصحة يؤكد عودة ظهور شلل الأطفال في اليمن والحوثي يرفض حملات التلقيح لماذا يتسبب اعلان أمريكا تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G في تعليق بعض الرحلات الجوية اليها؟ جنرال رابع يتسلم مهامه رسميا في الحديدة والفشل سيد الموقف.. من هو الجنرال الجديد؟ صحيفة اسرائيلية: الإمارات ستتجنب التصعيد بعد الهجوم الحوثي لعدة أسباب.. منها علاقتها بإيران الحوثي يستخدم الطيران المسيرّ لاستهداف المدنيين.. الاعلان عن وقوع اصابات ما الذي يقف في طريق سعي السعودية لضم اليمن الى دول الخليج وكيف خدع الحوثي اليمنيين ولماذا؟ التحالف: ميليشيا الحوثي اختارت الحرب ولدينا بنك أهداف للتعامل معها الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية جديد في مبادلة عملات البلدين لمدة 3 أعوام لن تتأخر .. رئيس الوزراء اليمني يتحدث عن وديعة سعودية خليجية ودعم للاقتصاد الوطني وتسهيلات في المشتقات النفطية (حوار)
أعلنت شركة طيران الإمارات تعليق رحلاتها إلى وجهات أميركية اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر بسبب تشغيل شبكات الجيل الخامس في بعض المطارات.
وقالت الشركة في إشعار على موقعها الإلكتروني إن القرار يأتي بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بتشغيل مزمع لخدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في الولايات المتحدة، مضيفة أن من بين الوجهات بوسطن وشيكاجو ودالاس فورت وورث وهيوستن وميامي ونيوارك وأورلاندو وسان فرانسيسكو وسياتل.
وقال النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات عادل الرضا إن تفعيل شبكة الـ 5G يؤثر على أجهزة الملاحة في الطائرات، مشيرا الى أـن تعليق الرحلات لبعض الوجهات الأميركية مؤقت.
وأوضح أنه تم "تعليق معظم رحلاتنا للوجهات الأميركية.. لم نعلق الرحلات إلى لوس انجليس ونيويورك".
عبر البيت الأبيض، الثلاثاء عن رغبته التوصل لحل بشأن شبكة الجيل الخامس بما لا يؤثر على الأجواء في الولايات المتحدة، مؤكدا أن المحادثات مستمرة مع إدارة الطيران الفدرالية بشأن تأثيرات الـ 5G على الملاحة الجوية.
وحذر رؤساء شركات الطيران الأميركية الكبرى من اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس غدا كما هو مقرر من دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب المطارات.
وطالبت شركات الطيران بإبعاد شبكات الجيل الخامس مسافة تتجاوز الثلاثة كيلومترات من مدارج المطارات، مشيرة إلى أنها تفضل التريث قبل إطلاق هذه الشبكات لحين إجراء التحديثات والتغييرات اللازمة على معدات الطيران.
وأيد مشرعون أميركيون، الاثنين، تأجيل نشر شبكات الجيل الخامس قرب المطارات. جاء ذلك فيما حذر رؤساء شركات الطيران الأميركية الكبرى من اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس، الأربعاء، كما هو مقرر دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة.
وكانت شركتا "فيرايزون" و"آي تي أند تي" قد أرجأتا إطلاق خدمة "الجيل الخامس سي-باند" الجديدة مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات المتخوفين من تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع.
كما قال رؤساء الشركات في رسالة اطلعت عليها فرانس برس "نكتب إليكم بشكل عاجل لنطلب أن يتم تشغيل شبكات الجيل الخامس في كل مكان في البلاد باستثناء مسافة ميلين تقريبا من مدارج المطارات، كما حددت ذلك إدارة الطيران الفيدرالية "أف دي آي" في 19 كانون الثاني/يناير 2022".