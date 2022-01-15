البيت الأبيض يكشف توقيت الهجوم الروسي على أوكرانيا

السبت 15 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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كشفت واشنطن، يوم أمس الجمعة، عن قلقها بشأن تقارير استخباراتية لديها عن نية الجيش الروسي بالاستعدادا لاجتياح أوكرانيا.

وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​، ​جين بساكي​، التي قالت خلال تصريحها الصحفي "أننا قلقون، لأن الحكومة الروسية تستعد لاجتياح ​أوكرانيا​".

ونقلت وكالة "cnbc" الأمريكية تصريحات بساكي التي أوضحت قائلة "أننا رأينا ذلك من قبل، وهذا يعيدنا إلى عام 2014، بما في ذلك التخريب وحملات الإعلام لاتهام أوكرانيا بالتحضير لهجوم حتمي على القوات الروسية، في شرق أوكرانيا، والخطط العسكرية الروسية، لإطلاق مثل هذه الأنشطة، قبل عدة أسابيع من بدء الاجتياح، الذي قد يتم ما بين منتصف كانون الثاني، ومنتصف شباط".

وأشارت بساكي إلى أن "​روسيا​ قد تفبرك الذريعة، لشن هجوم على أوكرانيا".

وكانت روسيا نشرت، في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية.

وتطالب موسكو بضمانات قانونية، حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق