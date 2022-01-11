في تطورات غير مسبوقة وزير الخارجية الإيراني يزور دولة خليجية أخرى بعد عمان

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أعلن السفير الإيراني لدى الدوحة حميد رضا دهقاني أن وزير خارجية بلاده حسين أمير عبد اللهيان سيزور قطر بعد عمان.
ونشر دهقاني عبر "تويتر" صورة تجمعه بعبد اللهيان، منذ اجتماعات "فيينا1" حول الأزمة السورية، وأشار إلى أنه سيلتقيه مجددا في الدوحة.
وعلق دهقاني على الصورة قائلا إنه منذ اليوم الذي اجتمع مع عبد اللهيان، وحتى اليوم الذي سيجتمعان معا في الدوحة، بقيت سياسة (حسن) الجوار لبلاده، تؤدي دورا رئيسيا في علاقاتها الخارجية.
وكان الوزير الإيراني غادر بلاده ليصل إلى مسقط صباح اليوم الاثنين